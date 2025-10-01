Овчинский: в рамках реновации в Южном Бутове расселили десять домов

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В районе Южное Бутово на юго-западе Москвы за время действия программы реновации столичного жилфонда расселили десять домов, сообщил министр правительства города, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.

"Переселение в районе Южное Бутово началось в 2018 году, когда жители трех старых домов на улице Краснолиманской приступили к переселению. На сегодня москвичи из десяти домов полностью переехали в современные квартиры с готовой улучшенной отделкой. Всего в районе Южное Бутово планируется расселить 18 домов. Новые квартиры получат свыше 2 тысяч москвичей", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.