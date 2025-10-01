Рейтинг@Mail.ru
Членство Украины в ЕС "это слишком", заявил Орбан - РИА Новости, 01.10.2025
14:48 01.10.2025
Членство Украины в ЕС "это слишком", заявил Орбан
Членство Украины в ЕС "это слишком", заявил Орбан
Членство Украины в Евросоюзе - "это слишком", достаточно будет стратегического соглашения о европейско-украинском сотрудничестве, заявил премьер Венгрии Виктор... РИА Новости, 01.10.2025
Членство Украины в ЕС "это слишком", заявил Орбан

Орбан о членстве Украины в ЕС: достаточно будет стратегического соглашения

БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Членство Украины в Евросоюзе - "это слишком", достаточно будет стратегического соглашения о европейско-украинском сотрудничестве, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Мое предложение, предложение Венгрии, заключается в том, чтобы заключить стратегическое соглашение (с Украиной - ред.), но не членство. Стратегическое соглашение - это хорошо... Вопрос в том, как мы делаем это (поддерживаем Украину - ред.). Членство - это слишком. Нам нужно только стратегическое соглашение", - сказал журналистам перед началом саммита Европейского союза в Копенгагене Орбан, слова которого приведены на трансляции на сайте Еврокомиссии.
