22:57 01.10.2025
Операция Израиля в отношении "Флотилии стойкости" продлится до полуночи
Операция Израиля в отношении "Флотилии стойкости" продлится до полуночи

Таяни: операция Израиля против "Флотилии стойкости" продлится до полуночи

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные на палубе корвета
Израильские военные на палубе корвета
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные на палубе корвета. Архивное фото
РИМ, 1 окт – РИА Новости. Операция Израиля в отношении "Флотилии стойкости" продлится до полуночи четверга, итальянские активисты будет доставлены в израильский порт Ашдод и затем выдворены из страны, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Правила ведения действий ВМС Израиля предельно четки: никаких актов насилия в отношении находящихся на борту кораблей флотилии. Это чёткие инструкции, полученные ими от правительства. Операция началась час назад и, вероятно, продлится до полуночи или часа ночи. Затем они очень медленно двинутся в сторону Ашдода. После этого их доставят в порт, снимут с корабля и вышлют из Израиля", - заявил он в эфире телеканала Rai1.
Военные Израиля на палубе корвета - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Флотилия стойкости" подтвердила перехват судов израильскими военными
Вчера, 22:37
Выступая в новостном выпуске того же телеканала, Таяни также заявил, что обратился к главе МИД Израиля Гидеону Саару с просьбой о неприменении силы в отношении активистов.
Как сообщили ранее организаторы, движущаяся к берегам сектора Газа "Флотилия стойкости" ожидает, что в течение часа произойдет перехват судов кораблями ВМС Израиля, недалеко от флотилии порядка 12 военных кораблей,
В оргкомитете "Флотилии стойкости" в среду сообщили РИА Новости, что МИД Италии призвал граждан страны, присоединившихся к активистам, покинуть ее ряды, те отказались выполнять это требование.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии в настоящее время пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа: "Флотилия стойкости", в составе которой более 40 судов, восемь судов в составе "Флотилии свободы" и одно судно "Флотилии Омара Мухтара" - ливийское судно с грузом медоборудования. По словам активистки, на борту судов, пересекающих Средиземное море, находятся более 500 человек. По информации итальянских СМИ, среди них около 40 граждан Италии, в том числе члены национального парламента.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Эмир Катара обсудил с Трампом план по прекращению огня в секторе Газа
Вчера, 22:54
В июне израильские силы перехватили в международных водах судно "Мадлин" в составе "Флотилии свободы" с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Они задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту.
В сентябре суда "Флотилии стойкости" несколько раз подверглись атакам дронов. В результате последней подобной атаки 24 сентября судам был причинен материальный ущерб, созданы помехи для связи. После этого власти Италии и Испании направили военные корабли для сопровождения флотилии.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Белом доме рассказали о дискуссиях по вопросу завершения конфликта в Газе
Вчера, 20:58
 
