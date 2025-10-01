РИМ, 1 окт – РИА Новости. Операция Израиля в отношении "Флотилии стойкости" продлится до полуночи четверга, итальянские активисты будет доставлены в израильский порт Ашдод и затем выдворены из страны, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

"Правила ведения действий ВМС Израиля предельно четки: никаких актов насилия в отношении находящихся на борту кораблей флотилии. Это чёткие инструкции, полученные ими от правительства. Операция началась час назад и, вероятно, продлится до полуночи или часа ночи. Затем они очень медленно двинутся в сторону Ашдода . После этого их доставят в порт, снимут с корабля и вышлют из Израиля", - заявил он в эфире телеканала Rai1.

Выступая в новостном выпуске того же телеканала, Таяни также заявил, что обратился к главе МИД Израиля Гидеону Саару с просьбой о неприменении силы в отношении активистов.

Как сообщили ранее организаторы, движущаяся к берегам сектора Газа "Флотилия стойкости" ожидает, что в течение часа произойдет перехват судов кораблями ВМС Израиля, недалеко от флотилии порядка 12 военных кораблей,

В оргкомитете "Флотилии стойкости" в среду сообщили РИА Новости, что МИД Италии призвал граждан страны, присоединившихся к активистам, покинуть ее ряды, те отказались выполнять это требование.

Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии в настоящее время пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа: "Флотилия стойкости", в составе которой более 40 судов, восемь судов в составе " Флотилии свободы " и одно судно "Флотилии Омара Мухтара" - ливийское судно с грузом медоборудования. По словам активистки, на борту судов, пересекающих Средиземное море, находятся более 500 человек. По информации итальянских СМИ, среди них около 40 граждан Италии , в том числе члены национального парламента.

В июне израильские силы перехватили в международных водах судно "Мадлин" в составе "Флотилии свободы" с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг . Они задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту.