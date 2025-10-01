Жителя Белгородской области обвинили в участии в украинском нацбате

БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области утвердила обвинение против 55‑летнего жителя Валуйского муниципального округа за участие в запрещенном в РФ отдельном штурмовом батальоне "Донбасс*" ВСУ, сообщили в ведомстве.

Луганской Народной Республике. По версии следствия, в феврале 2019 года мужчина, ранее имевший гражданство Украины , подписал контракт на службу в 46-м отдельном штурмовом батальоне "Донбасс*", который внесен в России в перечень террористических организаций. С февраля по ноябрь 2019 года, как утверждают следователи, обвиняемый участвовал в боевых действиях в качестве помощника гранатометчика вблизи Попасной

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Валуйского муниципального округа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе - ред.)", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Уголовное дело было направлено в суд, уточнили в ведомстве.