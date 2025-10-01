Рейтинг@Mail.ru
Жителя Белгородской области обвинили в участии в украинском нацбате - РИА Новости, 01.10.2025
11:54 01.10.2025
Жителя Белгородской области обвинили в участии в украинском нацбате
Жителя Белгородской области обвинили в участии в украинском нацбате - РИА Новости, 01.10.2025
Жителя Белгородской области обвинили в участии в украинском нацбате
Прокуратура Белгородской области утвердила обвинение против 55‑летнего жителя Валуйского муниципального округа за участие в запрещенном в РФ отдельном штурмовом РИА Новости, 01.10.2025
россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины
Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Жителя Белгородской области обвинили в участии в украинском нацбате

Жителя Белгородской области обвинили в участии в штурмовом батальоне "Донбасс"

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области утвердила обвинение против 55‑летнего жителя Валуйского муниципального округа за участие в запрещенном в РФ отдельном штурмовом батальоне "Донбасс*" ВСУ, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, в феврале 2019 года мужчина, ранее имевший гражданство Украины, подписал контракт на службу в 46-м отдельном штурмовом батальоне "Донбасс*", который внесен в России в перечень террористических организаций. С февраля по ноябрь 2019 года, как утверждают следователи, обвиняемый участвовал в боевых действиях в качестве помощника гранатометчика вблизи Попасной в Луганской Народной Республике.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Валуйского муниципального округа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе - ред.)", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Уголовное дело было направлено в суд, уточнили в ведомстве.
* признан террористической организацией на территории РФ
