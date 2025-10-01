https://ria.ru/20251001/oborudovanie-2045600910.html
В больницы Подмосковья поступило 59 единиц оборудования для реабилитации
В больницы Подмосковья поступило 59 единиц оборудования для реабилитации - РИА Новости, 01.10.2025
В больницы Подмосковья поступило 59 единиц оборудования для реабилитации
Больницы Подмосковья получили 59 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 95 миллионов рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:40:00+03:00
2025-10-01T12:40:00+03:00
2025-10-01T12:40:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984602165_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e749ee21a187a6ffd91ccfd26cacfdbf.jpg
https://ria.ru/20251001/sobytie-2045588555.html
https://ria.ru/20251001/telemeditsina-2045577374.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984602165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b8a053abc9281d4aeb80bca596a280e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В больницы Подмосковья поступило 59 единиц оборудования для реабилитации
В больницы Подмосковья направили 59 единиц реабилитационного оборудования
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Больницы Подмосковья получили 59 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 95 миллионов рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Это тренажеры с биологической обратной связью, стабилографы, оборудование для кинезиотерапии, беговые дорожки, велоэргометры и другая медицинская техника.
"Реабилитация – важный этап восстановления после различных перенесенных заболеваний и полученных травм. В этом году мы уже поставили в больницы Подмосковья 59 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 95 миллионов рублей. До конца года планируем поставить еще 23 единицы такой медтехники", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Медтехника закуплена благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Данное оборудование поступило в Зарайскую, Химкинскую, Люберецкую, Ногинскую, Подольскую, Щелковскую, Чеховскую и другие больницы.