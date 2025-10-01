В больницы Подмосковья поступило 59 единиц оборудования для реабилитации

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Больницы Подмосковья получили 59 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 95 миллионов рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Это тренажеры с биологической обратной связью, стабилографы, оборудование для кинезиотерапии, беговые дорожки, велоэргометры и другая медицинская техника.

"Реабилитация – важный этап восстановления после различных перенесенных заболеваний и полученных травм. В этом году мы уже поставили в больницы Подмосковья 59 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 95 миллионов рублей. До конца года планируем поставить еще 23 единицы такой медтехники", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.