12:40 01.10.2025
В больницы Подмосковья поступило 59 единиц оборудования для реабилитации
В больницы Подмосковья поступило 59 единиц оборудования для реабилитации
В больницы Подмосковья поступило 59 единиц оборудования для реабилитации

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Больницы Подмосковья получили 59 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 95 миллионов рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Это тренажеры с биологической обратной связью, стабилографы, оборудование для кинезиотерапии, беговые дорожки, велоэргометры и другая медицинская техника.
"Реабилитация – важный этап восстановления после различных перенесенных заболеваний и полученных травм. В этом году мы уже поставили в больницы Подмосковья 59 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 95 миллионов рублей. До конца года планируем поставить еще 23 единицы такой медтехники", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Медтехника закуплена благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Данное оборудование поступило в Зарайскую, Химкинскую, Люберецкую, Ногинскую, Подольскую, Щелковскую, Чеховскую и другие больницы.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
