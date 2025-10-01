В Новосибирске задержали подозреваемого в пособничестве аферистам с Украины

НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости. Полицейские задержали в Новосибирске подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам с Украины, в трех квартирах в соседнем Томске нашли устройства, маскирующие международные звонки под российские, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Подозреваемого в пособничестве телефонным аферистам, действовавшим с территории Украины, задержали мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по Томской области… полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на территории Новосибирска", - написала она в Telegram-канале.
Проверяя информацию об оборудовании, используемом для криминальных целей, полицейские обследовали три квартиры в Томске, где были установлены GSM-шлюзы - специальные технические устройства, которые позволяют маскировать международные звонки под номера российских операторов связи. В дальнейшем выявлено еще шесть квартир, арендованных и оборудованных для нелегальной деятельности.
"В апреле 2025 года молодой человек нашел работу в интернете. Необходимо было оборудовать съемные квартиры специальной аппаратурой и обеспечивать ее бесперебойную работу. За свою деятельность злоумышленник получал в среднем 60 тысяч рублей в месяц. В сутки только с одного шлюза осуществлялось более 46 часов разговоров. Звонки исходили от аферистов, которые находились на территории Украины", - сообщили Ирина Волк.
В ходе обысков полицейские изъяли 29 GSM-шлюзов, девять ноутбуков и другое оборудование, которое имело отношение к 41 эпизоду криминальной деятельности по всей России, отметила представитель МВД.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.