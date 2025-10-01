В Новосибирске задержали подозреваемого в пособничестве аферистам с Украины

НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости. Полицейские задержали в Новосибирске подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам с Украины, в трех квартирах в соседнем Томске нашли устройства, маскирующие международные звонки под российские, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.