Боец рассказал, как освобождали Новониколаевку в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Российские подразделения, освобождая село Новониколаевка в Днепропетровской области, сталкиваясь с многочисленными минами и заграждениями противника из колючей проволоки и сваленных деревьев, где-то были вырублены целые лесополосы, чтобы нельзя было спрятаться, рассказал РИА Новости штурмовик ВС РФ группировки войск "Восток" с позывным "Балу".

Об освобождении Новониколаевки силами группировка войск "Восток" Минобороны РФ сообщило 13 сентября.

"Надо было идти приличное расстояние, по пути много разведывательных дронов-камикадзе <...> "лепестки" (противопехотные мины - ред.), новые (мины) "пряники". Поля (в районе Новониколаевки - ред.) полностью заминированы, пройти из одной лесополосы в другую почти невозможно: колючая проволока, наваленные деревья, "путанки" - все, чтобы затруднить движение. Некоторые лесополосы вырублены и сложены друг на друга - спрятаться просто невозможно", - рассказал боец.

По его словам, штурмовым группам приходилось продвигаться рано утром или по сумеркам, чтобы была видимость и можно было снизить риск подрыва на мине или растяжке.