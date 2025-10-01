Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как освобождали Новониколаевку в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 01.10.2025
Боец рассказал, как освобождали Новониколаевку в Днепропетровской области
Боец рассказал, как освобождали Новониколаевку в Днепропетровской области
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
2025
Новости
Освобождение Новониколаевки в Днепропетровской области
Минобороны РФ показало кадры освобождения военнослужащими группировки "Восток" населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области
Боец рассказал, как освобождали Новониколаевку в Днепропетровской области

ВС РФ освобождали Новониколаевку, пробираясь через минные поля и заграждения ВСУ

Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Российские подразделения, освобождая село Новониколаевка в Днепропетровской области, сталкиваясь с многочисленными минами и заграждениями противника из колючей проволоки и сваленных деревьев, где-то были вырублены целые лесополосы, чтобы нельзя было спрятаться, рассказал РИА Новости штурмовик ВС РФ группировки войск "Восток" с позывным "Балу".
Об освобождении Новониколаевки силами группировка войск "Восток" Минобороны РФ сообщило 13 сентября.
"Надо было идти приличное расстояние, по пути много разведывательных дронов-камикадзе <...> "лепестки" (противопехотные мины - ред.), новые (мины) "пряники". Поля (в районе Новониколаевки - ред.) полностью заминированы, пройти из одной лесополосы в другую почти невозможно: колючая проволока, наваленные деревья, "путанки" - все, чтобы затруднить движение. Некоторые лесополосы вырублены и сложены друг на друга - спрятаться просто невозможно", - рассказал боец.
По его словам, штурмовым группам приходилось продвигаться рано утром или по сумеркам, чтобы была видимость и можно было снизить риск подрыва на мине или растяжке.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
