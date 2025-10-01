https://ria.ru/20251001/novonikolaevka-2045553514.html
Боец рассказал, как освобождали Новониколаевку в Днепропетровской области
Боец рассказал, как освобождали Новониколаевку в Днепропетровской области - РИА Новости, 01.10.2025
Боец рассказал, как освобождали Новониколаевку в Днепропетровской области
Российские подразделения, освобождая село Новониколаевка в Днепропетровской области, сталкиваясь с многочисленными минами и заграждениями противника из колючей... РИА Новости, 01.10.2025
Освобождение Новониколаевки в Днепропетровской области
Боец рассказал, как освобождали Новониколаевку в Днепропетровской области
ВС РФ освобождали Новониколаевку, пробираясь через минные поля и заграждения ВСУ
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Российские подразделения, освобождая село Новониколаевка в Днепропетровской области, сталкиваясь с многочисленными минами и заграждениями противника из колючей проволоки и сваленных деревьев, где-то были вырублены целые лесополосы, чтобы нельзя было спрятаться, рассказал РИА Новости штурмовик ВС РФ группировки войск "Восток" с позывным "Балу".
Об освобождении Новониколаевки силами группировка войск "Восток" Минобороны РФ сообщило 13 сентября.
"Надо было идти приличное расстояние, по пути много разведывательных дронов-камикадзе <...> "лепестки" (противопехотные мины - ред.), новые (мины) "пряники". Поля (в районе Новониколаевки - ред.) полностью заминированы, пройти из одной лесополосы в другую почти невозможно: колючая проволока, наваленные деревья, "путанки" - все, чтобы затруднить движение. Некоторые лесополосы вырублены и сложены друг на друга - спрятаться просто невозможно", - рассказал боец.
По его словам, штурмовым группам приходилось продвигаться рано утром или по сумеркам, чтобы была видимость и можно было снизить риск подрыва на мине или растяжке.