Новак рассказал, когда экономика выйдет на устойчивые темпы роста

СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Экономика России в течение 2026-2027 годов выйдет на устойчивые темпы роста, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"В течение 2026-2027 годов выйдем на устойчивые темпы экономики, на те задачи, которые стоят у нас по росту экономики на уровне среднемировых темпов", - сказал Новак в кулуарах ХХІІ ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По прогнозу Минэкономразвития , ВВП России в текущем году вырастет на 1%, в 2026 году - на 1,3%. Уже в 2027 году министерство прогнозирует ускорение роста до 2,8%.

Новак подчеркнул, что правительство принимает все необходимые меры, связанные со структурными изменениями экономики, а также в части поддержки отдельных отраслей.

В первую очередь, по его словам, речь идет о технологическом суверенитете и тех отраслях, которые будут обеспечивать рост экономики России в будущем, создавать дополнительную добавленную стоимость.

Новак также подчеркнул, что подготовленный правительством проект бюджета РФ на ближайшую трехлетку гарантирует финансирование социальных обязательств, обеспечивает безопасность страны и развитие экономики.

По словам вице-премьера, все эти вопросы были обсуждены с экспертами клуба "Валдай".

"Было очень много вопросов, в том числе и про внешнеэкономическую деятельность нашей страны, развитие отношений с дружественными партнерами, создание и развитие инфраструктуры, логистических цепочек, взаимных инвестициях между нашими странами. Очень много было вопросов про развитие отношений с КНР , с Индией , с нашими партнерами из Африки и Ближнего Востока", - рассказал Новак.