Новак рассказал, когда экономика выйдет на устойчивые темпы роста
15:38 01.10.2025 (обновлено: 16:19 01.10.2025)
Новак рассказал, когда экономика выйдет на устойчивые темпы роста
Новак рассказал, когда экономика выйдет на устойчивые темпы роста - РИА Новости, 01.10.2025
Новак рассказал, когда экономика выйдет на устойчивые темпы роста
Экономика России в течение 2026-2027 годов выйдет на устойчивые темпы роста, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.10.2025
экономика, россия, александр новак, международный дискуссионный клуб "валдай", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Новак рассказал, когда экономика выйдет на устойчивые темпы роста

Новак: экономика России выйдет на устойчивые темпы роста в 2026-2027 годах

СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Экономика России в течение 2026-2027 годов выйдет на устойчивые темпы роста, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В течение 2026-2027 годов выйдем на устойчивые темпы экономики, на те задачи, которые стоят у нас по росту экономики на уровне среднемировых темпов", - сказал Новак в кулуарах ХХІІ ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям
26 сентября, 01:53
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1%, в 2026 году - на 1,3%. Уже в 2027 году министерство прогнозирует ускорение роста до 2,8%.
Новак подчеркнул, что правительство принимает все необходимые меры, связанные со структурными изменениями экономики, а также в части поддержки отдельных отраслей.
В первую очередь, по его словам, речь идет о технологическом суверенитете и тех отраслях, которые будут обеспечивать рост экономики России в будущем, создавать дополнительную добавленную стоимость.
Новак также подчеркнул, что подготовленный правительством проект бюджета РФ на ближайшую трехлетку гарантирует финансирование социальных обязательств, обеспечивает безопасность страны и развитие экономики.
По словам вице-премьера, все эти вопросы были обсуждены с экспертами клуба "Валдай".
"Было очень много вопросов, в том числе и про внешнеэкономическую деятельность нашей страны, развитие отношений с дружественными партнерами, создание и развитие инфраструктуры, логистических цепочек, взаимных инвестициях между нашими странами. Очень много было вопросов про развитие отношений с КНР, с Индией, с нашими партнерами из Африки и Ближнего Востока", - рассказал Новак.
Кроме того, по его словам, международных экспертов интересовали вопросы создания альтернативных платежных систем и расчетной инфраструктуры в национальных валютах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Песков оценил способность российской экономики обеспечивать нужды СВО
28 сентября, 13:28
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
