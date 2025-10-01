https://ria.ru/20251001/nikaragua-2045632394.html
Посол Никарагуа назвала попытки запретить русскую культуру абсурдными
Посол Никарагуа назвала попытки запретить русскую культуру абсурдными - РИА Новости, 01.10.2025
Посол Никарагуа назвала попытки запретить русскую культуру абсурдными
Попытки запрета русской культуры в мире абсурдны, культуру каждой страны необходимо уважать, сказала РИА Новости посол Никарагуа в Российской Федерации Альба... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:37:00+03:00
2025-10-01T14:37:00+03:00
2025-10-01T14:37:00+03:00
в мире
никарагуа
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825709190_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_92a60cc973208b576ec4632ae2fff492.jpg
https://ria.ru/20250425/kultura-2013334762.html
https://ria.ru/20250912/zaharova-2041431971.html
никарагуа
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825709190_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_1c1235924037e891ff991d7e1dde961e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никарагуа, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)
В мире, Никарагуа, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Посол Никарагуа назвала попытки запретить русскую культуру абсурдными
Посол Никарагуа в РФ Мехия считает попытки запретить русскую культуру абсурдными
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Попытки запрета русской культуры в мире абсурдны, культуру каждой страны необходимо уважать, сказала РИА Новости посол Никарагуа в Российской Федерации Альба Асусена Торрес Мехия.
В среду в Симферополе
дипломат встретилась с крымскими студентами, обсудив культурный обмен России
и Никарагуа
. Посол прибыла с визитом в Крым
в конце сентября, в рамках визита состоялась также встреча с главой республики Сергеем Аксеновым
.
"Это абсурд" , - сказала посол, отвечая на вопрос РИА Новости о ее отношении к попыткам запретить культуру России или любой другой страны в мире.
"Потому что пока мы говорим - где-то, в какой-то точке планеты слушают Чайковского. Без этого невозможно, потому что есть бессмертное искусство, которое не зависит от политики. А русскую культуру, как и культуру каждой страны, надо уважать и любить" , - сказала собеседница агентства.
Посол известна также своей творческой деятельностью: она пишет стихи и является автором нескольких сборников, активно работает над развитием культурных связей своей страны с Россией. Награждена медалями за заслуги в области литературы и продвижения русского языка. Ее стихи переведены на множество языков. Является членом Союза писателей Никарагуа и России.
Никарагуа – первая страна, которая в 2014 году официально признала Крым российским регионом.