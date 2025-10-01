Рейтинг@Mail.ru
Посол Никарагуа назвала попытки запретить русскую культуру абсурдными - РИА Новости, 01.10.2025
14:37 01.10.2025
Посол Никарагуа назвала попытки запретить русскую культуру абсурдными
Посол Никарагуа назвала попытки запретить русскую культуру абсурдными - РИА Новости, 01.10.2025
Посол Никарагуа назвала попытки запретить русскую культуру абсурдными
Попытки запрета русской культуры в мире абсурдны, культуру каждой страны необходимо уважать, сказала РИА Новости посол Никарагуа в Российской Федерации Альба... РИА Новости, 01.10.2025
Посол Никарагуа назвала попытки запретить русскую культуру абсурдными

Посол Никарагуа в РФ Мехия считает попытки запретить русскую культуру абсурдными

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Попытки запрета русской культуры в мире абсурдны, культуру каждой страны необходимо уважать, сказала РИА Новости посол Никарагуа в Российской Федерации Альба Асусена Торрес Мехия.
В среду в Симферополе дипломат встретилась с крымскими студентами, обсудив культурный обмен России и Никарагуа. Посол прибыла с визитом в Крым в конце сентября, в рамках визита состоялась также встреча с главой республики Сергеем Аксеновым.
"Это абсурд" , - сказала посол, отвечая на вопрос РИА Новости о ее отношении к попыткам запретить культуру России или любой другой страны в мире.
"Потому что пока мы говорим - где-то, в какой-то точке планеты слушают Чайковского. Без этого невозможно, потому что есть бессмертное искусство, которое не зависит от политики. А русскую культуру, как и культуру каждой страны, надо уважать и любить" , - сказала собеседница агентства.
Посол известна также своей творческой деятельностью: она пишет стихи и является автором нескольких сборников, активно работает над развитием культурных связей своей страны с Россией. Награждена медалями за заслуги в области литературы и продвижения русского языка. Ее стихи переведены на множество языков. Является членом Союза писателей Никарагуа и России.
Никарагуа – первая страна, которая в 2014 году официально признала Крым российским регионом.
