Премьер Нидерландов призвал ЕС изучить вопрос использования активов России - РИА Новости, 01.10.2025
15:23 01.10.2025
Премьер Нидерландов призвал ЕС изучить вопрос использования активов России
Премьер Нидерландов призвал ЕС изучить вопрос использования активов России

Схоф призвал ЕС изучить вопрос использования активов России для помощи Украине

© AP Photo / Ted ShaffreyДик Схоф
Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Дик Схоф. Архивное фото
ГААГА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф считает, что ЕС должен серьезно рассмотреть вопрос об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.
"Думаю, нам нужно серьезно рассмотреть этот вопрос... В то же время мы должны внимательно следить за финансированием и рисками", - сказал Схоф в ответ на вопрос журналистов о том, что он думает о дискуссиях по поводу возможной передачи замороженных российских активов Украине, по прибытии на неформальную встречу глав стран ЕС в Копенгагене. Трансляция его общения с прессой велась на сайте ЕК.
Каллас заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по российским активам
13:53
Каллас заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по российским активам
13:53
Ранее в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц заявил о намерении обсудить это предложение на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября.
Глава евродипломатии Кая Каллас в среду заявила, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Песков рассказал, что будет со странами, желающими присвоить активы России
13:07
Песков рассказал, что будет со странами, желающими присвоить активы России
13:07
 
