Небензя высказался о санкциях ООН против России
Небензя высказался о санкциях ООН против России
Небензя высказался о санкциях ООН против России
Санкции ООН против России невозможны, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2025
Небензя высказался о санкциях ООН против России
Небензя: санкции ООН против России невозможны