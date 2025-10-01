Рейтинг@Mail.ru
Передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации, считает Небензя - РИА Новости, 01.10.2025
20:26 01.10.2025 (обновлено: 20:36 01.10.2025)
Передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации, считает Небензя
Передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации, считает Небензя - РИА Новости, 01.10.2025
Передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации, считает Небензя
Передача Украине американских ракет Tomahawk не изменила бы ситуации на поле боя, Россия нашла бы ответ на это, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2025
украина, россия, василий небензя, оон, в мире, сша
Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире, США
Передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации, считает Небензя

Небензя: передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации на поле боя

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Василий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 1 окт - РИА Новости. Передача Украине американских ракет Tomahawk не изменила бы ситуации на поле боя, Россия нашла бы ответ на это, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказывался на этот счет. Он сказал, что сделки еще нет, не факт, что Tomahawk будут переданы украинцам. Во-вторых, передадут или нет, это не изменит положения дел на поле боя. Я уверен, при необходимости мы найдем ответ", - сказал Небензя журналистам.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Госдуме высказались о возможной передаче США Украине ракет Tomahawk
29 сентября, 13:19
 
УкраинаРоссияВасилий НебензяООНВ миреСША
 
 
