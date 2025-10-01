https://ria.ru/20251001/nebenzya-2045724785.html
Передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации, считает Небензя
Передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации, считает Небензя - РИА Новости, 01.10.2025
Передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации, считает Небензя
Передача Украине американских ракет Tomahawk не изменила бы ситуации на поле боя, Россия нашла бы ответ на это, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:26:00+03:00
2025-10-01T20:26:00+03:00
2025-10-01T20:36:00+03:00
украина
россия
василий небензя
оон
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:128:2774:1688_1920x0_80_0_0_31f64eb893dd2a6432c2c942dd89826f.jpg
https://ria.ru/20250929/gosduma-2045099967.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, василий небензя, оон, в мире, сша
Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире, США
Передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации, считает Небензя
Небензя: передача Украине ракет Tomahawk не изменила бы ситуации на поле боя