Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/nebenzja-2045726038.html
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России - РИА Новости, 01.10.2025
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
Против России уже ввели столько санкций, что новыми не удивить, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя, комментируя намерение США ввести новые ограничения... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:40:00+03:00
2025-10-01T20:40:00+03:00
россия
сша
москва
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
https://ria.ru/20251001/nebenzya-2045724894.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, василий небензя, оон
Россия, США, Москва, Василий Небензя, ООН
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России

Небензя считает, что Россию уже нельзя удивить санкция

© AP Photo / John Minchillo Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / John Minchillo
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 1 окт – РИА Новости. Против России уже ввели столько санкций, что новыми не удивить, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя, комментируя намерение США ввести новые ограничения против Москвы.
"Не знаю, что случится с санкциями, но мы видели уже так много (санкций – ред.), что я бы не удивился увидеть новые", – сказал он в ходе пресс-конференции.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Небензя высказался о санкциях ООН против России
Вчера, 20:28
 
РоссияСШАМоскваВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала