Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России - РИА Новости, 01.10.2025
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
Против России уже ввели столько санкций, что новыми не удивить, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя, комментируя намерение США ввести новые ограничения... РИА Новости, 01.10.2025
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
Небензя считает, что Россию уже нельзя удивить санкция