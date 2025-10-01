Рейтинг@Mail.ru
Песни о любви прозвучат в Московском международном доме музыки 3 октября
12:59 01.10.2025 (обновлено: 16:35 01.10.2025)
Песни о любви прозвучат в Московском международном доме музыки 3 октября
Концерт "Джентльмены про любовь" пройдет в Московском международном доме музыки 3 октября. РИА Новости, 01.10.2025
Песни о любви прозвучат в Московском международном доме музыки 3 октября

Человек играет на синтезаторе
Человек играет на синтезаторе
© Depositphotos.com / belchonock
Человек играет на синтезаторе . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония". Концерт "Джентльмены про любовь" пройдет в Московском международном доме музыки 3 октября.
Песни о любви вместе с оркестром "Русская Филармония" исполнят участники шоу "Голос" Аскер Бербеков и Эдвард Хачарян, а также российский актер театра и кино, певец Дмитрий Ермак. В новой программе прозвучат Unchained Melody, Historia de un Amor, Belle, Unchain my heart, Still Loving You, "Я люблю тебя до слез", "Любимые глаза", "Мечта сбывается" и другие романтичные хиты.
Дмитрий Ермак – актер театра и кино. Артист российских мюзиклов. Лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска". Сыграл главные роли в театральных постановках "Зорро", "Красавица и Чудовище", "Русалочка", "Призрак оперы" и других. На данный момент сотрудничает с московским театром Оперетты и Санкт -Петербургским театром музыкальной комедии. Активно ведет концертную и фестивальную деятельность. Работает в дубляже, снимается в кино на телевидении.
Аскер Бербеков – победитель восьмого сезона шоу "Голос". Певец, актер театра и кино, Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики.
Эдвард Хачарян – финалист шоу "Голос". Обладатель Специального приза и диплома министерства культуры России, победитель многих международных конкурсов. В 2017 году в составе команды Леонида Агутина выступал в знаменитом Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. В 2018 году он принял участие в Международном конкурсе "Белые ночи Санкт-Петербурга" и стал лауреатом 2-ой премии.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
