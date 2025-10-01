Банки рассказали, как будет работать "спецкнопка" для борьбы с мошенниками

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. "Спецкнопки" в мобильных приложениях российских банков для пострадавших от мошенников позволят заблокировать карту, сформировать справки для правоохранителей и сообщения об инциденте в Банк России, а также предотвратить дальнейшие потери, рассказали РИА Новости опрошенные кредитные организации.

С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - так называемой "спецкнопкой". Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года, оно должно упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве.

В пресс-службе ВТБ отметили, что с 1 октября в "ВТБ Онлайн" появится функционал, позволяющий клиенту сообщить в банк о мошеннических операциях – "тревожная кнопка". "Клиент сможет отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно будет ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки", - сообщили там.

Также в банке отметили, что в зависимости от типа операции и статуса ее исполнения справка может быть автоматически сформирована сразу или в течение нескольких дней. По готовности клиент сможет скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы", - уточнили там.

В пресс-службе банка " Дом.РФ " сообщили, что похожий сервис уже реализован в мобильном приложении кредитной организации - можно заблокировать карту и сообщить о мошенничестве. При этом появление "спецкнопки" ускорит взаимодействие с клиентом, например, в случае необходимости блокировки скомпрометированной карты, если клиенту неудобно обратиться по телефону.

В пресс-службе Т-Банка сообщили, что в банке внедрили "спецкнопку" задолго до вступления в силу указания регулятора. "Если клиент заподозрил мошенничество, он может сообщить об этом прямо в приложении. Для этого достаточно выбрать операцию, нажать "Оспорить" и указать, что мошенники украли деньги. На самом деле "спецкнопка" — лишь один из способов заявить о фроде", - уточнили там.

Также в банке отметили, что после нажатия "кнопки" клиенту на время будет ограничен доступ к карте и личному кабинету, чтобы избежать дополнительных списаний. "Если выяснится, что клиент скомпрометировал данные для входа в банк или реквизиты карты – сотрудник предложит перевыпустить ее. Параллельно с пострадавшим свяжется сотрудник фрод-мониторинга, чтобы уточнить детали и помочь избежать дополнительных потерь. На основании заявления мы также формируем справку о каждой мошеннической операции", - уточнили в пресс-службе.

В Т-Банке отметили, что это позволяет клиенту сразу предоставить полные данные при обращении в полицию и значительно сэкономить время, а сотрудникам правоохранительных органов помогает в расследовании. "Данные получателя автоматически отправляются в ЦБ для дополнительной проверки", - заключили там.

"В приложении " Сбербанк Онлайн" с 2019 года доступна опция "Сообщить о мошеннике". Данный сервис, во-первых, позволяет максимально оперативно связаться с представителем " Сбера " и предотвратить попытку хищения в том случае, если мошенникам были названы данные банковской карты или код из смс", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.