Банки рассказали, как будет работать "спецкнопка" для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 01.10.2025
05:41 01.10.2025 (обновлено: 05:42 01.10.2025)
Банки рассказали, как будет работать "спецкнопка" для борьбы с мошенниками
Банки рассказали, как будет работать "спецкнопка" для борьбы с мошенниками
2025
Новости
общество, "дом.рф", центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии
Банки рассказали, как будет работать "спецкнопка" для борьбы с мошенниками

Спецкнопка в приложении банка позволит сообщить об инциденте ЦБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. "Спецкнопки" в мобильных приложениях российских банков для пострадавших от мошенников позволят заблокировать карту, сформировать справки для правоохранителей и сообщения об инциденте в Банк России, а также предотвратить дальнейшие потери, рассказали РИА Новости опрошенные кредитные организации.
С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - так называемой "спецкнопкой". Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года, оно должно упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве.
Дом.РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Банк "Дом.РФ" планирует внедрить "спецкнопку" для жалоб на мошенничество
20 февраля, 09:08
В пресс-службе ВТБ отметили, что с 1 октября в "ВТБ Онлайн" появится функционал, позволяющий клиенту сообщить в банк о мошеннических операциях – "тревожная кнопка". "Клиент сможет отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно будет ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки", - сообщили там.
Также в банке отметили, что в зависимости от типа операции и статуса ее исполнения справка может быть автоматически сформирована сразу или в течение нескольких дней. По готовности клиент сможет скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы", - уточнили там.
В пресс-службе банка "Дом.РФ" сообщили, что похожий сервис уже реализован в мобильном приложении кредитной организации - можно заблокировать карту и сообщить о мошенничестве. При этом появление "спецкнопки" ускорит взаимодействие с клиентом, например, в случае необходимости блокировки скомпрометированной карты, если клиенту неудобно обратиться по телефону.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ЦБ заявил о сокращении объема подозрительных операций в банках
Вчера, 17:26
В пресс-службе Т-Банка сообщили, что в банке внедрили "спецкнопку" задолго до вступления в силу указания регулятора. "Если клиент заподозрил мошенничество, он может сообщить об этом прямо в приложении. Для этого достаточно выбрать операцию, нажать "Оспорить" и указать, что мошенники украли деньги. На самом деле "спецкнопка" — лишь один из способов заявить о фроде", - уточнили там.
Также в банке отметили, что после нажатия "кнопки" клиенту на время будет ограничен доступ к карте и личному кабинету, чтобы избежать дополнительных списаний. "Если выяснится, что клиент скомпрометировал данные для входа в банк или реквизиты карты – сотрудник предложит перевыпустить ее. Параллельно с пострадавшим свяжется сотрудник фрод-мониторинга, чтобы уточнить детали и помочь избежать дополнительных потерь. На основании заявления мы также формируем справку о каждой мошеннической операции", - уточнили в пресс-службе.
В Т-Банке отметили, что это позволяет клиенту сразу предоставить полные данные при обращении в полицию и значительно сэкономить время, а сотрудникам правоохранительных органов помогает в расследовании. "Данные получателя автоматически отправляются в ЦБ для дополнительной проверки", - заключили там.
"В приложении "Сбербанк Онлайн" с 2019 года доступна опция "Сообщить о мошеннике". Данный сервис, во-первых, позволяет максимально оперативно связаться с представителем "Сбера" и предотвратить попытку хищения в том случае, если мошенникам были названы данные банковской карты или код из смс", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Там пояснили, что с 1 октября 2025 года меняется схема работы с запросами клиентов, которые направляли заявление в полицию о мошенничестве. В этом случае им от банка придет смс или пуш-уведомление. Перейдя по ссылке, они попадут в чат в приложении, где смогут получить справку по операциям, которые оспаривают.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов
Вчера, 14:50
 
