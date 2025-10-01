Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, что поможет снизить число успешных атак мошенников - РИА Новости, 01.10.2025
04:18 01.10.2025
Эксперты рассказали, что поможет снизить число успешных атак мошенников
Эксперты рассказали, что поможет снизить число успешных атак мошенников
эряния бочкина
евгения лазарева
банки.ру
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
эряния бочкина, евгения лазарева, банки.ру
Эряния Бочкина, Евгения Лазарева, Банки.ру
Эксперты рассказали, что поможет снизить число успешных атак мошенников

Спецкнопки в приложениях банков РФ снизят число успешных мошеннических атак

Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Появление "спецкнопок" в мобильных приложениях российских банков для пострадавших от мошенников помогут снизить количество "успешных" атак и позволят блокировать новые схемы до того, как они примут массовых характер, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года.
"Ожидать полного исчезновения мошенничества, конечно, не стоит, поскольку злоумышленники быстро адаптируются к новым условиям. Однако эта мера способна снизить количество успешных атак, потому что повышает бдительность клиентов и улучшает обмен информацией между участниками финансового рынка", - сообщила аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Эряния Бочкина.
Она также отметила, что возможность клиента оперативно отправить сигнал о подозрительных действиях напрямую в банк или регулятор повышает вероятность пресечь атаку еще на ранней стадии. "В свою очередь, чем быстрее и точнее информация о потенциальной угрозе попадет в систему, тем эффективнее выстраивается аналитика, и тем выше шанс заблокировать новые схемы до того, как они примут массовый характер", - добавила Бочкина.
Исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак считает, что запуск так называемой "спецкнопки" - это важный шаг в сторону того, чтобы сделать процесс реагирования на мошенничество максимально быстрым и удобным для человека. Благодаря новой опции клиент сможет моментально отправить сигнал в банк, получить справку для полиции дистанционно и не тратить время на посещение офиса, добавил он.
"Для антифрод-систем банков это критично: чем быстрее поступает информация о мошеннической операции, тем выше вероятность вовремя остановить дальнейшие переводы по тем же реквизитам, заморозить дропперские карты, тем самым лишив злоумышленников возможности провернуть несколько операций подряд. Если карта преступника принадлежит тому же банку, где обслуживается жертва, финансовая организация сможет оперативно заблокировать ее самостоятельно", - сообщил Баджурак.
При этом, его словам, полностью устранить проблему одной кнопкой не получится. "Мошенники адаптируются, будут менять схемы и реквизиты. Однако теперь им придется действовать быстрее и нести больше издержек, а это снижает масштаб "успешных" атак", - также отметил он.
"Спецкнопки" станут важным элементом системы противодействия, которую выстраивает государство на рынке для защиты и помощи гражданам. Они позволят пострадавшему оперативно оповещать банки о случаях мошенничества, быстрее получать с помощью этих сервисов нужные справки для предоставления в полицию, а системе оперативного инфообмена точнее реагировать на такие сигналы", - отмечает также руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Она уточнила, что анализ данных, поступающих в такие сервисы, даст возможность раньше выявлять актуальные тенденции и разрабатывать эффективный защитный инструментарий. Таким образом, общий уровень безопасности финансовых услуг для потребителей будет повышаться значительно быстрее, добавила Лазарева.
Эряния БочкинаЕвгения ЛазареваБанки.ру
 
 
