В ОП заявили о резком снижении случаев мошенничества при оформлении кредита - РИА Новости, 01.10.2025
03:27 01.10.2025
В ОП заявили о резком снижении случаев мошенничества при оформлении кредита
В ОП заявили о резком снижении случаев мошенничества при оформлении кредита - РИА Новости, 01.10.2025
В ОП заявили о резком снижении случаев мошенничества при оформлении кредита
Число мошенничеств при оформлении кредита резко снизилось после введения в России обязательного периода охлаждения в 48 часов, сообщил РИА Новости член комиссии РИА Новости, 01.10.2025
2025
В ОП заявили о резком снижении случаев мошенничества при оформлении кредита

Машаров: число случаев мошенничества при оформлении кредита резко снизилось

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Здание Общественной палаты РФ в Москве
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число мошенничеств при оформлении кредита резко снизилось после введения в России обязательного периода охлаждения в 48 часов, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Закон об обязательном периоде охлаждения по потребительским кредитам и займам вступил в силу с 1 сентября. С этой даты кредиты и займы от 50 до 200 тысяч рублей стали доступны только через четыре часа после подписания договора потребительского кредита (займа) с клиентом, а свыше 200 тысяч рублей - через 48 часов. Пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с "подарками" на день рождения
Вчера, 04:09
"Введение режима охлаждения для получения кредитов показывает себя успешно. За неполный сентябрь 2025 года резко упало количество случаев мошенничества при оформлении кредита, так как мошенники не могут держать в "оцепенении" 48 часов потенциального потерпевшего", - рассказал Машаров.
Также он предложил банкам активнее рекламировать свои антифрод-системы, выявляющие и предотвращающие мошеннические операции, и продвигать вопросы клиентской безопасности.
Машаров при этом отметил, что введение периода охлаждения для банков и микрофинансовых организаций активизировало работу нелегальных кредиторов, готовых предоставить заем без дополнительного ожидания.
"Считаю, что законодательство об МФО надо переформатировать с точки зрения исключения процедур избыточности и усложнения их работы, обращение в МФО надо воспринимать не как возможность "кабализации" населения, а как единственная возможность получения средств в экстренной ситуации", - отметил член ОП.
Машаров также обратил внимание на недостаточность регулирования работы криптообменников.
"Что касается криптообменников - это "черная" дыра российской экономики, которую нужно либо обелять, вводя ее в правовое русло, чтобы контролировать должным образом, либо запрещать окончательно. Сегодня криптообменники - это подпитка ВСУ, террористов и возможность легализации для тех, кто расхищает бюджетные средства. Считаю, что органам ФСБ надо дать возможность работать с этим явлением более жестко, принципиально, не взирая на чины и регалии лиц, прикрывающих зачастую эту противоправную деятельность", - заключил Машаров.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
МВД предупредило о мошенничестве с использованием индийских номеров
28 сентября, 10:45
 
Россия
Вооруженные силы Украины
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
