Семейный совет создан при главе Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Новый общественный институт – Семейный совет при главе региона – создан в Мордовии, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Работа Семейного совета стартовала 30 сентября, в День многодетной семьи, который установлен в Мордовии и в 2025 году отмечается впервые.

"Новая общественная инициатива реализована в Мордовии – создан Семейный совет при главе республики. Формат его работы во многом уникален не только для нашего региона, но и для страны в целом. Этот институт выстроен не просто для решения вопросов семьи, а для неформального подхода к этой теме", - говорится в сообщении.

Глава Мордовии Артём Здунов, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Семья", отметил, что президент России четко обозначил вызовы и задачи в сфере народосбережения. Чтобы их достичь и переломить негативные тенденции, которые активны сейчас в обществе, работать предстоит по многим направлениям.

"Глава Мордовии привел статистику: из более чем 207 тысяч семей республики 65 тысяч – это супружеские пары без детей. Главный вопрос, который требует ответа: почему в этих семьях нет детей? Более 40 мер поддержки семей с детьми сейчас действует в регионе. Большая работа ведется по корпоративной поддержке семей на предприятиях и в организациях. Актуальной остается всесторонняя информированность о них, а также обратная связь об их эффективности. Эта задача, в том числе, стоит и перед членами Семейного совета", - отмечается в сообщении.

В состав Семейного совета вошли 50 семейных пар – многодетные и молодые семьи, семьи участников СВО, победители семейных конкурсов и получатели федеральных грантов, представители семейного бизнеса и крупных предприятий, многодетных трудовых династий, общественных и религиозных организаций, учреждений сферы образования и здравоохранения.

Отмечается, что 82% семей в составе Совета – это многодетные семьи с тремя и более детьми. Одним из заместителей председателя стала Ольга Исайкина - мама 10 детей, удостоенная звания "Мать-героиня".

Многодетный отец, руководитель секретариата главы Мордовии, секретарь Семейного совета Михаил Никишин обозначил главные цели этой структуры: выработка демографических инициатив, а также обеспечение общественного контроля за соблюдением принципа семейноцентричности в региональных проектах и госпрограммах, в работе предприятий. Также важен поиск решений по ситуациям, которые не попадают в широкий круг семейных вопросов. Это отношения в семьях между супругами, работа семейных психологов, специфика межнациональных и межрелигиозных отношений, воспитание детей в неполных семьях и уклонение родителей от этих обязанностей. Важно, что проработка таких вопросов членами Совета будет и опытом для федерального уровня.

В завершение первого, установочного заседания Семейного совета Здунов поблагодарил всех его членов за внимание к этой теме и личное участие.