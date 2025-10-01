Рейтинг@Mail.ru
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
13:50 01.10.2025
Семейный совет создан при главе Мордовии
Семейный совет создан при главе Мордовии
Новый общественный институт – Семейный совет при главе региона – создан в Мордовии, сообщает пресс-служба руководителя республики. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:50:00+03:00
2025-10-01T13:50:00+03:00
республика мордовия
россия
артем здунов
россия
Новости
россия, артем здунов
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов
Мама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© iStock.com / kieferpix
Мама с ребенком. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Новый общественный институт – Семейный совет при главе региона – создан в Мордовии, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Работа Семейного совета стартовала 30 сентября, в День многодетной семьи, который установлен в Мордовии и в 2025 году отмечается впервые.
"Новая общественная инициатива реализована в Мордовии – создан Семейный совет при главе республики. Формат его работы во многом уникален не только для нашего региона, но и для страны в целом. Этот институт выстроен не просто для решения вопросов семьи, а для неформального подхода к этой теме", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии Артём Здунов, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Семья", отметил, что президент России четко обозначил вызовы и задачи в сфере народосбережения. Чтобы их достичь и переломить негативные тенденции, которые активны сейчас в обществе, работать предстоит по многим направлениям.
"Глава Мордовии привел статистику: из более чем 207 тысяч семей республики 65 тысяч – это супружеские пары без детей. Главный вопрос, который требует ответа: почему в этих семьях нет детей? Более 40 мер поддержки семей с детьми сейчас действует в регионе. Большая работа ведется по корпоративной поддержке семей на предприятиях и в организациях. Актуальной остается всесторонняя информированность о них, а также обратная связь об их эффективности. Эта задача, в том числе, стоит и перед членами Семейного совета", - отмечается в сообщении.
В состав Семейного совета вошли 50 семейных пар – многодетные и молодые семьи, семьи участников СВО, победители семейных конкурсов и получатели федеральных грантов, представители семейного бизнеса и крупных предприятий, многодетных трудовых династий, общественных и религиозных организаций, учреждений сферы образования и здравоохранения.
Отмечается, что 82% семей в составе Совета – это многодетные семьи с тремя и более детьми. Одним из заместителей председателя стала Ольга Исайкина - мама 10 детей, удостоенная звания "Мать-героиня".
Многодетный отец, руководитель секретариата главы Мордовии, секретарь Семейного совета Михаил Никишин обозначил главные цели этой структуры: выработка демографических инициатив, а также обеспечение общественного контроля за соблюдением принципа семейноцентричности в региональных проектах и госпрограммах, в работе предприятий. Также важен поиск решений по ситуациям, которые не попадают в широкий круг семейных вопросов. Это отношения в семьях между супругами, работа семейных психологов, специфика межнациональных и межрелигиозных отношений, воспитание детей в неполных семьях и уклонение родителей от этих обязанностей. Важно, что проработка таких вопросов членами Совета будет и опытом для федерального уровня.
В завершение первого, установочного заседания Семейного совета Здунов поблагодарил всех его членов за внимание к этой теме и личное участие.
"Сейчас это острый вопрос: как вернуть моду на семейные ценности, на большую многодетную семью, на семейно ориентированные отношения мужчины и женщины. У Семейного совета очень важная идеологическая работа. Ключевые решения мы традиционно принимаем на семейном совете, а мы все в нашей республике – большая дружная семья, поэтому давайте вместе подумаем, какие нам предпринять шаги, чтобы кардинально поменять эту ситуацию", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Республика МордовияРоссияАртем Здунов
 
 
