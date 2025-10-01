Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии

КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан допустил вариант, при котором Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) могла бы быть реинтегрирована в состав Молдавии на правах автономии при дальнейшем вступлении страны в Евросоюз.