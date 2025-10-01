Рейтинг@Mail.ru
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/moldaviya-2045613890.html
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии - РИА Новости, 01.10.2025
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии
Президент Румынии Никушор Дан допустил вариант, при котором Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) могла бы быть реинтегрирована в состав Молдавии на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:33:00+03:00
2025-10-01T13:33:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
никушор дан
мария захарова
евросоюз
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199137_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec9c7833dff5896ded47e4d84a3ab13b.jpg
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045165262.html
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html
молдавия
кишинев
россия
приднестровская молдавская республика
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199137_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_56ce7f587077f65fb060d2b31565ceff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, никушор дан, мария захарова, евросоюз, приднестровская молдавская республика, румыния
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Никушор Дан, Мария Захарова, Евросоюз, Приднестровская Молдавская Республика, Румыния
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии

Президент Румынии Дан допусти вхождение ПМР в состав Молдавии с особым статусом

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Румынии Никушор Дан
Президент Румынии Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Румынии Никушор Дан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан допустил вариант, при котором Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) могла бы быть реинтегрирована в состав Молдавии на правах автономии при дальнейшем вступлении страны в Евросоюз.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
29 сентября, 16:55
"Я считаю, что это можно сделать с Приднестровьем со статусом, как у Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова", — сказал Дан в интервью Euronews, подчёркивая, что привлечение региона к евроинтеграции возможно даже с учётом его особого статуса.
По мнению румынского президента, ЕС мог бы рассматривать границу союза, включающую такие автономные территории в рамках Молдавии.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
29 сентября, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневРоссияНикушор ДанМария ЗахароваЕвросоюзПриднестровская Молдавская РеспубликаРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала