Минпросвещения планирует создать систему отечественного ИИ для школ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министерство просвещения России планирует разработать российскую систему ИИ для школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы сегодня очень аккуратно смотрим для того, чтобы в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам", — сказал он на прямой линии во время Всероссийского форума классных руководителей.
При этом министр отметил, что ИИ не сможет заменить живого общения с педагогом.
Другие заявления Кравцова
- Минпросвещения продолжит работу по повышению зарплаты учителям.
- Премии педагогам за результаты учеников на ЕГЭ или ОГЭ не регламентированы нормативными документами:
"Все-таки если как-то премировать или как-то стимулировать, то нужно смотреть именно, насколько изменились знания и какой уровень прогресса у школьников. А говорить о том, что 80 баллов, условно говоря, и только тогда премия, я считаю, это неправильно, просто неправильно".
- Принятые министерством решения способствовали созданию единого образовательного пространства:
"Наша задача — построение системы образования, именно системы, чтобы была системность в обучении, в воспитании".
- Минпросвещения в конце учебного года проведет мониторинг, чтобы получить обратную связь по нововведениям в системе образования.
- Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 1 сентября 2028-го.
- Гаджеты мешают в обучении, особенно школьникам:
"Я хочу обратиться к родителям: не делать ошибок. Когда, условно говоря, в три-четыре годика на день рождения ребенку дарят мобильный телефон или гаджет — для ребенка это большая радость. Но потом могут происходить очень нехорошие вещи, связанные с тем, что ребенок уходит в виртуальный мир, в эти игры, и не формируются его основные психологические функции".
- Ведомство будет держать вопрос безопасности в школах на самом высоком уровне.
В Москве 1-3 октября в Национальном центре "Россия" проходит Всероссийский форум классных руководителей. Он объединил тысячу школьных учителей и кураторов групп СПО из 89 российских регионов, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Мероприятие проводится Министерством просвещения.
Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор, всего было подано более 48 тысяч заявок.
