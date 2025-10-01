Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обвинили экс-министра обороны Британии в нацизме
01.10.2025
В Госдуме обвинили экс-министра обороны Британии в нацизме
В Госдуме обвинили экс-министра обороны Британии в нацизме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нацизмом призыв экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса "задушить Крым". РИА Новости, 01.10.2025
В Госдуме обвинили экс-министра обороны Британии в нацизме

Шеремет назвал призыв экс-министра Британии Уоллеса задушить Крым нацизмом

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нацизмом призыв экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса "задушить Крым".
Ранее Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить дальнобойные удары, чтобы сделать Крым непригодным для жизни, добавив, что "нужно задушить Крым". Он также призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Его слова приводит The Guardian.
"Уоллес - это печальный пример современного нацизма и покровителя киевского режима, цинично попирающего собственные законы и несущего явную угрозу британскому обществу и другим государствам", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, конфликт на Украине мог бы не произойти, если бы не вмешательство в ее внутренние дела Запада и активная поддержка неонацистских настроений.
"Поэтому данная английская персона должна помнить, что не надо угрожать праведной России, которая способна ответить сторицей на любую агрессию", - добавил депутат.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине
26 сентября, 09:05
 
