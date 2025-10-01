Рейтинг@Mail.ru
Медведев объявил о начале работы над новой программой ЕР - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 01.10.2025 (обновлено: 10:41 02.10.2025)
https://ria.ru/20251001/medvedev-2045703439.html
Медведев объявил о начале работы над новой программой ЕР
Медведев объявил о начале работы над новой программой ЕР - РИА Новости, 02.10.2025
Медведев объявил о начале работы над новой программой ЕР
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев объявил о начале работы над новой программой партии, с которой она выйдет к избирателям в 2026 году. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-01T18:31:00+03:00
2025-10-02T10:41:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045795545_0:83:3345:1965_1920x0_80_0_0_0cb1011aa0db000bd490051ba8dfd642.jpg
https://ria.ru/20251001/programma-2045678213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045795545_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_aaf41464f2c81dcdff7a2348c65bb539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев объявил о начале работы над новой программой ЕР

Медведев объявил о начале работы над новой программой Единой России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии "Единая Россия" в Москве
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии "Единая Россия" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев объявил о начале работы над новой программой партии, с которой она выйдет к избирателям в 2026 году.
В среду Медведев провел заседание программной комиссии "Единой России" на тему "Финансовое обеспечение реализации Народной программы в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы".
"Мы сейчас уже начинаем работу над новой версией Народной программы, с которой выйдем к избирателям в следующем году", - сказал Медведев на заседании.
Заседание программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Медведев рассказал о "Народной программе" ЕР
Вчера, 17:16
 
ПолитикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала