Медведев объявил о начале работы над новой программой ЕР

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев объявил о начале работы над новой программой партии, с которой она выйдет к избирателям в 2026 году.

"Мы сейчас уже начинаем работу над новой версией Народной программы, с которой выйдем к избирателям в следующем году", - сказал Медведев на заседании.