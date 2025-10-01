https://ria.ru/20251001/kreml-2045609421.html
В Кремле обвинили Европу в провокациях на Балтике
В Кремле обвинили Европу в провокациях на Балтике
В ряде акваторий, в том числе на Балтике, Европа предпринимает много провокационных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
дмитрий песков
