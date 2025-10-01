В Кремле ответили на обвинения Зеленского в адрес России

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Обвинять Россию в том, что она бомбит Запорожскую атомную электростанцию, которую сама и контролирует, по меньшей мере глупо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения главы киевского режима Владимира Зеленского.
"Это российская станция, и она, разумеется, находится под нашим контролем. Было бы по меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую она же и контролирует", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно. Ремонт линии "Днепровская" остается невозможным из-за обстрелов ВСУ.
При этом Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что на ЗАЭС якобы сложилась аварийная и критическая ситуация, обвинив российскую сторону в препятствовании ремонту ЛЭП.