В Кремле ответили на обвинения Зеленского в адрес России

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Обвинять Россию в том, что она бомбит Запорожскую атомную электростанцию, которую сама и контролирует, по меньшей мере глупо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения главы киевского режима Владимира Зеленского.