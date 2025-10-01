Рейтинг@Mail.ru
Актуальные инструменты поддержки экспортеров обсудили в Краснодарском края - РИА Новости, 01.10.2025
16:40 01.10.2025
Актуальные инструменты поддержки экспортеров обсудили в Краснодарском края
Расширенное заседание правления состоялось в Торгово-промышленной палате Краснодарского края, с докладом об актуальных решениях проблем экспортеров выступил... РИА Новости, 01.10.2025
2025
экономика
Экономика
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодарский Край
Краснодарский Край - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Краснодарский Край. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Расширенное заседание правления состоялось в Торгово-промышленной палате Краснодарского края, с докладом об актуальных решениях проблем экспортеров выступил руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) в Краснодаре Владислав Есин, сообщает центр.
"Одной из ключевых тем стало обсуждение финансовых инструментов, позволяющих бизнесу безопасно и эффективно работать на внешних рынках. Участникам рассказали о расчетных продуктах РЭЦ, которые помогают решать проблему трансграничных платежей", - говорится в сообщении.
"Сегодня у бизнеса есть возможность получить комплексную поддержку на каждом этапе экспортного пути — от аналитики и подбора рынков до выхода на площадки электронной торговли, от организации международных выставок до сопровождения контрактов. Мы помогаем компаниям пройти весь путь, обеспечивая страховую защиту и доступ к кредитным ресурсам", — подчеркнул Есин.
Всего Группа РЭЦ предоставляет бизнесу 150 услуг. В их числе - страхование экспортных рисков через ЭКСАР, кредитно-гарантийная поддержка Росэксимбанка, консультации по сертификации и таможенным процедурам, а также содействие в поиске зарубежных партнеров и продвижении товаров под национальным брендом "Сделано в России". Большинство услуг Группы РЭЦ доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
В мероприятии приняли участие председатель краевой Торгово-промышленной палаты Александр Ткаченко, исполнительный директор Фонда микрофинансирования Краснодарского края Оксана Слюсарева, а также руководители муниципальных торгово-промышленных палат.
Российский экспортный центр - государственный институт, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".
