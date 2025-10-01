МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Западные элиты скоро почувствуют на себе разрушительные последствия поддержки Украины в конфликте с Россией, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.
"В этом случае последствия для нас будут плачевными. Когда конфликт закончится, ведь он не будет идти вечно, ставить условия будет Россия. Именно ее условия придется принять всему миру", — отмечает Макгрегор.
Макгрегор добавил, что политика, проводимая западными элитами, становится все менее популярной в некоторых странах. Он отметил усиление пророссийских настроений в Венгрии и Словакии, а также обрушился с критикой на вмешательство Запада в выборы в Молдавии и Румынии, считая, что НАТО и ЕС таким образом пытаются "удержать" страны рядом с собой.
Еврокомиссия 1 октября сообщила, что выделила Украине девятый транш макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, два из которых пойдут на производство беспилотников. Эти средства были взяты из доходов от незаконно замороженных российских активов.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, назвав это "кошмарной" суммой. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.