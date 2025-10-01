Рейтинг@Mail.ru
Количество заявлений в колледжи Подмосковья выросло за последние три года - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:37 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/kolledzh-2045632180.html
Количество заявлений в колледжи Подмосковья выросло за последние три года
Количество заявлений в колледжи Подмосковья выросло за последние три года - РИА Новости, 01.10.2025
Количество заявлений в колледжи Подмосковья выросло за последние три года
За последние три года количество заявлений на поступления в колледжи Московской области увеличилось на 65%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:37:00+03:00
2025-10-01T14:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
серпухов
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045631492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e283b77c7dd8410b85f660002c6f73.jpg
https://ria.ru/20251001/oborudovanie-2045600910.html
https://ria.ru/20251001/sobytie-2045588555.html
https://ria.ru/20250930/zhku-2045492805.html
московская область (подмосковье)
долгопрудный
серпухов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045631492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f063bb529d790ba89e7f6071ab3daf9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), долгопрудный, серпухов, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Серпухов, Андрей Воробьев
Количество заявлений в колледжи Подмосковья выросло за последние три года

Число заявлений в колледжи Подмосковья увеличилось на 65% за последние три года

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиАвтомобильно-транспортный колледж
Автомобильно-транспортный колледж - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Автомобильно-транспортный колледж
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. За последние три года количество заявлений на поступления в колледжи Московской области увеличилось на 65%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В 2025 году в подмосковные колледжи подано 126,5 тысячи заявлений — на 50 тысяч больше, чем в 2022 году.
Осмотр врачом - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В больницы Подмосковья поступило 59 единиц оборудования для реабилитации
12:40
Лидерами по количеству заявлений стали колледж "Подмосковье" с 11,4 тысячи заявлений, Щелковский колледж с 8,1 тысячами и колледж "Энергия" с 7 тысячами заявлений.
Всего в этом году образование в средних специальных учебных заведениях Подмосковья получают свыше 83,5 тысячи студентов, из которых более 28 тысяч — первокурсники.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье 37 колледжей представляют собой современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда.
"Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Губернатор также подчеркнул, что со своей стороны власти стараются модернизировать колледжи, оснащать их новейшим оборудованием и внедрять передовые программы обучения. Областное правительство также активно сотрудничает с предприятиями, в том числе в рамках федеральной программы "Профессионалитет".
В своем высказывании Воробьев указал, что в новом учебном году количество бюджетных мест в колледжах Подмосковья было увеличено на четверть. Это дополнительные 5 тысяч мест по самым востребованным специальностям, таким как электронщики, механики, авиаторы и технари, что дает подрастающему поколению больше возможностей учиться этим профессиям бесплатно. В заключение глава региона добавил, что всего в колледжах региона представлено более 170 направлений для получения специальности и реализации себя в любимом деле.
Поэт Сергей Есенин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Событие "Парки. Осень. Заряжай" состоится 4 октября в Московской области
11:44
Самым популярным направлением у абитуриентов в этом году оказалось "Информационные системы и программирование", на которое подано 10,3 тысячи заявлений. Пройти обучение по этому профилю можно, например, в Ногинском колледже или в Физтех-колледже в Долгопрудном.
Высокой востребованностью также пользуется профессия сварщика — она собрала более 5 тысяч заявок. Освоить ее предлагают колледж "Подмосковье", Раменский колледж и ряд других.
Замыкает тройку лидеров направление "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" с 4,2 тысячи заявлений. Обучение по нему доступно в Щелковском колледже, колледже "Энергия" и других образовательных учреждениях региона.
В Подмосковье 1 сентября в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" открылись три новых образовательных кластера. Среди них — атомный кластер на базе Электростальского колледжа, кластер индустрии робототехники в Серпухове на базе Губернского колледжа, а также ИТ-кластер, центром которого стал Физтех-колледж в Долгопрудном.
Теперь в регионе работают уже 17 профильных кластеров. Они охватывают ключевые направления экономики, включая авиастроение, машиностроение, металлургию, радиоэлектронику, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и сферу услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, правоохранительную сферу и управление, педагогику.
В проекте "Профессионалитет" принимают участие 36 колледжей, два областных вуза, 112 предприятий и организаций. Более 21 тысячи студентов обучаются по программам, разработанным совместно с работодателями, осваивают востребованные профессии и специальности. У них есть возможность не только получать теоретические знания, но и под руководством опытных наставников приобретать практические навыки непосредственно на предприятиях. А по окончании обучения гарантированно туда трудоустроиться.
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Власти Подмосковья внедрят ИИ в процесс перерасчета платы за ЖКУ
Вчера, 19:09
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйСерпуховАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала