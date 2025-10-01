Количество заявлений в колледжи Подмосковья выросло за последние три года

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. За последние три года количество заявлений на поступления в колледжи Московской области увеличилось на 65%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2025 году в подмосковные колледжи подано 126,5 тысячи заявлений — на 50 тысяч больше, чем в 2022 году.

Лидерами по количеству заявлений стали колледж "Подмосковье" с 11,4 тысячи заявлений, Щелковский колледж с 8,1 тысячами и колледж "Энергия" с 7 тысячами заявлений.

Всего в этом году образование в средних специальных учебных заведениях Подмосковья получают свыше 83,5 тысячи студентов, из которых более 28 тысяч — первокурсники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье 37 колледжей представляют собой современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда.

"Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Губернатор также подчеркнул, что со своей стороны власти стараются модернизировать колледжи, оснащать их новейшим оборудованием и внедрять передовые программы обучения. Областное правительство также активно сотрудничает с предприятиями, в том числе в рамках федеральной программы "Профессионалитет".

В своем высказывании Воробьев указал, что в новом учебном году количество бюджетных мест в колледжах Подмосковья было увеличено на четверть. Это дополнительные 5 тысяч мест по самым востребованным специальностям, таким как электронщики, механики, авиаторы и технари, что дает подрастающему поколению больше возможностей учиться этим профессиям бесплатно. В заключение глава региона добавил, что всего в колледжах региона представлено более 170 направлений для получения специальности и реализации себя в любимом деле.

Самым популярным направлением у абитуриентов в этом году оказалось "Информационные системы и программирование", на которое подано 10,3 тысячи заявлений. Пройти обучение по этому профилю можно, например, в Ногинском колледже или в Физтех-колледже в Долгопрудном.

Высокой востребованностью также пользуется профессия сварщика — она собрала более 5 тысяч заявок. Освоить ее предлагают колледж "Подмосковье", Раменский колледж и ряд других.

Замыкает тройку лидеров направление "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" с 4,2 тысячи заявлений. Обучение по нему доступно в Щелковском колледже, колледже "Энергия" и других образовательных учреждениях региона.

В Подмосковье 1 сентября в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" открылись три новых образовательных кластера. Среди них — атомный кластер на базе Электростальского колледжа, кластер индустрии робототехники в Серпухове на базе Губернского колледжа, а также ИТ-кластер, центром которого стал Физтех-колледж в Долгопрудном.

Теперь в регионе работают уже 17 профильных кластеров. Они охватывают ключевые направления экономики, включая авиастроение, машиностроение, металлургию, радиоэлектронику, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и сферу услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, правоохранительную сферу и управление, педагогику.