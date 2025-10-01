Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вирусом Коксаки в Красноярском крае

"В текущем году в Красноярском крае, как и в целом на территории России, рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями (в частности, вирусом Коксаки – ред.) наблюдался с конца мая, пик пришелся на август. В настоящее время наблюдается стабилизация ситуации благодаря проводимому комплексу санитарно-противоэпидемических мероприятий", - сказал собеседник.

Вирус Коксаки – это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.