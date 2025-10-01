https://ria.ru/20251001/koksaki-2045599287.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вирусом Коксаки в Красноярском крае
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вирусом Коксаки в Красноярском крае
Пик заболеваемости вирусом Коксаки в Красноярском крае пришелся на август, сейчас ситуация стабилизируется, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 01.10.2025
КРАСНОЯРСК, 1 окт – РИА Новости. Пик заболеваемости вирусом Коксаки в Красноярском крае пришелся на август, сейчас ситуация стабилизируется, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в некоторых регионах РФ
родители детей стали жаловаться на случаи заражения вирусом Коксаки. В частности, жалобы поступают из Уфы
, Орла
, Владимира
, Тюмени
, Новосибирска
, Архангельской области
, а также Красноярского края
.
«
"В текущем году в Красноярском крае, как и в целом на территории России, рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями (в частности, вирусом Коксаки – ред.) наблюдался с конца мая, пик пришелся на август. В настоящее время наблюдается стабилизация ситуации благодаря проводимому комплексу санитарно-противоэпидемических мероприятий", - сказал собеседник.
В надзорном ведомстве уточнили, что случаи заболеваний, вызываемые энтеровирусами, в том числе различными типами вирусов Коксаки, ежегодно регистрируются в субъектах Российской Федерации. Заболевание носит сезонный характер, пик приходится на летние-осенние месяцы.
Вирус Коксаки – это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.