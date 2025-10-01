Рейтинг@Mail.ru
Киев постоянно наносит удары по ЗАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 01.10.2025
Киев постоянно наносит удары по ЗАЭС, заявил Песков
Киев постоянно наносит удары по ЗАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2025
Киев постоянно наносит удары по ЗАЭС, заявил Песков
Запорожская атомная электростанция и её инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
россия
Киев постоянно наносит удары по ЗАЭС, заявил Песков

Песков: ни для кого не секрет, что ЗАЭС подвергается постоянным ударам Украины

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция и её инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Всем хорошо известно, и ни для кого не секрет, что станция и околостанционная инфраструктура подвергается постоянным ударам со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно. Ремонт линии "Днепровская" остается невозможным из-за обстрелов ВСУ.
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что на ЗАЭС якобы сложилась аварийная и критическая ситуация, обвинив российскую сторону в препятствовании ремонту ЛЭП.
В Кремле ответили на обвинения Зеленского в адрес России
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
