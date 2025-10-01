Киев постоянно наносит удары по ЗАЭС, заявил Песков

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция и её инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Всем хорошо известно, и ни для кого не секрет, что станция и околостанционная инфраструктура подвергается постоянным ударам со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно. Ремонт линии "Днепровская" остается невозможным из-за обстрелов ВСУ.
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что на ЗАЭС якобы сложилась аварийная и критическая ситуация, обвинив российскую сторону в препятствовании ремонту ЛЭП.