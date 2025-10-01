https://ria.ru/20251001/inflyatsiya-2045649684.html
Новак заявил о снижении темпов инфляции в России
Темпы инфляции в России снижаются, проводимая властями политика приносит свои результаты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах клуба... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:34:00+03:00
экономика
россия
александр новак
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Темпы инфляции в России снижаются, проводимая властями политика приносит свои результаты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах клуба "Валдай".
"Сегодня мы наблюдаем, что снижаются темпы инфляции. Проводимая Центральным банком и правительством политика, направленная на снижение инфляционных процессов, на прием дезинфляционных мер, она приносит свои результаты", - сказал он.