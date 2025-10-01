https://ria.ru/20251001/indonezija-2045683900.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 163 километров в регионе Малукку, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии. РИА Новости, 01.10.2025
ДЖАКАРТА, 1 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 163 километров в регионе Малукку, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.
"Эпицентр землетрясения находился в 88 километрах к северо-востоку от юго-западного Малукского острова. Глубина землетрясения составляет 163 километра", - говорится в сообщении, опубликованном агентством.
По данных сейсмологов, есть вероятность афтершоков после землетрясения. Вероятность цунами отсутствует.
Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся.