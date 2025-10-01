Читать ria.ru в

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

ДЖАКАРТА, 1 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 163 километров в регионе Малукку, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.

"Эпицентр землетрясения находился в 88 километрах к северо-востоку от юго-западного Малукского острова. Глубина землетрясения составляет 163 километра", - говорится в сообщении, опубликованном агентством.

По данных сейсмологов, есть вероятность афтершоков после землетрясения. Вероятность цунами отсутствует.