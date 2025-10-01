https://ria.ru/20251001/hamas-2045637326.html
ХАМАС хочет внести поправки в план США по Газе, пишет Reuters
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС хочет внести поправки в некоторые положения президента США Дональда Трампа по Газе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на близкий к руководству движения источник.
По данным источника, представители ХАМАС
провели во вторник переговоры с турецкими, египетскими и катарскими чиновниками в Дохе
, по его словам, движению необходимо около двух-трех дней для того, чтобы дать ответ по плану.
"ХАМАС хочет внести поправки в некоторые положения, например, о разоружении и изгнании ХАМАС и кадров фракций", - заявил агентству источник.
Кроме того, лидеры ХАМАС также требуют "международных гарантий полного вывода израильских войск из сектора Газа", а также гарантий того, что на территории Газы и за пределами этой территории не будут совершаться убийства.
Президент США Дональд Трамп
в понедельник представил 20-пунктный план, предусматривающий, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие вооружённые формирования должны отказаться от участия в управлении Газой как напрямую, так и косвенно; контроль над сектором планируется передать технократическим властям под наблюдением международного органа во главе с США.