ХАМАС хочет внести поправки в план США по Газе, пишет Reuters

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС хочет внести поправки в некоторые положения президента США Дональда Трампа по Газе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на близкий к руководству движения источник.

Кроме того, лидеры ХАМАС также требуют "международных гарантий полного вывода израильских войск из сектора Газа", а также гарантий того, что на территории Газы и за пределами этой территории не будут совершаться убийства.