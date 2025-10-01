Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Германии из пиротехники обстреляли военно-транспортный самолет - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/germaniya-2045529102.html
СМИ: в Германии из пиротехники обстреляли военно-транспортный самолет
СМИ: в Германии из пиротехники обстреляли военно-транспортный самолет - РИА Новости, 01.10.2025
СМИ: в Германии из пиротехники обстреляли военно-транспортный самолет
Неизвестные обстреляли в Германии военно-транспортный самолет пиротехническим средством, несмотря на отсутствие повреждений, полиция ведет расследование... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T00:07:00+03:00
2025-10-01T00:07:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20250927/germaniya-2044761238.html
https://ria.ru/20250928/germanija-2044843148.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
СМИ: в Германии из пиротехники обстреляли военно-транспортный самолет

Spiegel: в Германии из пиротехники обстреляли военно-транспортный самолет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Неизвестные обстреляли в Германии военно-транспортный самолет пиротехническим средством, несмотря на отсутствие повреждений, полиция ведет расследование инцидента, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на полицию и источники в бундесвере.
Сообщается, что инцидент произошел неподалеку от города Целле 26 сентября.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Германии признали, что не могут отразить атаку некоторых видов дронов
27 сентября, 11:01
"Вскоре после взлета транспортного самолета типа С130 неизвестные выстрелили в направлении него из пиротехники. Самолет не был поврежден, пилоты немедленно оповестили диспетчерскую башни авиабазы", - пишет издание.
Как сообщили изданию в бундесвере, самолет обстреляли, предположительно, новогодней ракетой. Пилоты увидели вспышку, после чего услышали громкий хлопок. К месту происшествия были направлены военные патрули и полиция. Территорию вокруг авиабазы обследовали, в том числе с помощью обученной собаки, однако никаких взрывчатых веществ и подозреваемых найти не удалось.
Отмечается, что новогодняя ракета взлетела на расстоянии более 500 метров от самолета и таким образом не представляла для него угрозы. Несмотря на это, полиция, по информации Spiegel, отнеслась к произошедшему серьезно и проводит расследование по статье об "опасном вмешательстве в воздушное движение".
Поскольку инцидент произошел в полдень, нельзя исключать, что это было "целенаправленное действие", отмечается в публикации. Также обращается внимание, что военно-транспортные самолеты такого типа использовались в том числе для доставки гуманитарной помощи ФРГ в сектор Газа.
Ранее более 1,1 миллиона человек подписали онлайн-петицию, инициированную берлинским отделением Немецкого профсоюза полиции, с требованием запрета на частное использование пиротехники в Германии после излишне бурных празднований Нового года.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления дронов
28 сентября, 00:23
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала