СМИ: в Германии из пиротехники обстреляли военно-транспортный самолет

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Неизвестные обстреляли в Германии военно-транспортный самолет пиротехническим средством, несмотря на отсутствие повреждений, полиция ведет расследование инцидента, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на полицию и источники в бундесвере.

Сообщается, что инцидент произошел неподалеку от города Целле 26 сентября.

"Вскоре после взлета транспортного самолета типа С130 неизвестные выстрелили в направлении него из пиротехники. Самолет не был поврежден, пилоты немедленно оповестили диспетчерскую башни авиабазы", - пишет издание.

Как сообщили изданию в бундесвере, самолет обстреляли, предположительно, новогодней ракетой. Пилоты увидели вспышку, после чего услышали громкий хлопок. К месту происшествия были направлены военные патрули и полиция. Территорию вокруг авиабазы обследовали, в том числе с помощью обученной собаки, однако никаких взрывчатых веществ и подозреваемых найти не удалось.

Отмечается, что новогодняя ракета взлетела на расстоянии более 500 метров от самолета и таким образом не представляла для него угрозы. Несмотря на это, полиция, по информации Spiegel, отнеслась к произошедшему серьезно и проводит расследование по статье об "опасном вмешательстве в воздушное движение".

Поскольку инцидент произошел в полдень, нельзя исключать, что это было "целенаправленное действие", отмечается в публикации. Также обращается внимание, что военно-транспортные самолеты такого типа использовались в том числе для доставки гуманитарной помощи ФРГ в сектор Газа.