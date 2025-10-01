https://ria.ru/20251001/gaza-2045633123.html
Международный комитет красного креста приостановил работу в Газе
Международный комитет красного креста приостановил работу в Газе - РИА Новости, 01.10.2025
Международный комитет красного креста приостановил работу в Газе
Международный комитет красного креста (МККК) приостанавливает работу в городе Газа на фоне активизации военных действий Израиля, сообщила организация в... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
израиль
рафах (провинция)
исраэль кац
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
сектор газа
ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) приостанавливает работу в городе Газа на фоне активизации военных действий Израиля, сообщила организация в коммюнике.
"Активизация военных действий в городе Газа вынудила нас временно приостановить работу нашего офиса и перевести персонал в южную часть сектора Газа для обеспечения безопасности и непрерывности работы. Мы по-прежнему намерены вернуться в город Газа, как только позволят условия", - следует из заявления организации.
Там отметили, что вынуждены принимать это решение на фоне "ужасающих гуманитарных условий, в которых по-прежнему находятся десятки тысяч людей в городе Газа".
"Мы продолжим стремиться оказывать поддержку гражданскому населению города Газа, когда позволят обстоятельства, из наших офисов в Дейр-эль-Балахе и Рафахе
, которые продолжают полноценно функционировать. Наши команды по-прежнему намерены вернуться в город Газа, как только позволят условия", - заявили в МККК
.
В конце сентября НКО "Врачи без границ
" (MSF) также сообщила, что приостанавливает работу в городе Газа на фоне наступления Израиля
.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков ХАМАС
и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац
после начала операции заявил, что город - "в огне".
Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора: там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.