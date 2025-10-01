Рейтинг@Mail.ru
Международный комитет красного креста приостановил работу в Газе - РИА Новости, 01.10.2025
14:43 01.10.2025
Международный комитет красного креста приостановил работу в Газе
Международный комитет красного креста приостановил работу в Газе
в мире
израиль
рафах (провинция)
исраэль кац
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
сектор газа
израиль
рафах (провинция)
сектор газа
в мире, израиль, рафах (провинция), исраэль кац, международный комитет красного креста (мккк), хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Исраэль Кац, Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС, Сектор Газа
ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) приостанавливает работу в городе Газа на фоне активизации военных действий Израиля, сообщила организация в коммюнике.
"Активизация военных действий в городе Газа вынудила нас временно приостановить работу нашего офиса и перевести персонал в южную часть сектора Газа для обеспечения безопасности и непрерывности работы. Мы по-прежнему намерены вернуться в город Газа, как только позволят условия", - следует из заявления организации.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
План Трампа по Газе позволит Израилю продолжить боевые действий, пишут СМИ
10:36
Там отметили, что вынуждены принимать это решение на фоне "ужасающих гуманитарных условий, в которых по-прежнему находятся десятки тысяч людей в городе Газа".
"Мы продолжим стремиться оказывать поддержку гражданскому населению города Газа, когда позволят обстоятельства, из наших офисов в Дейр-эль-Балахе и Рафахе, которые продолжают полноценно функционировать. Наши команды по-прежнему намерены вернуться в город Газа, как только позволят условия", - заявили в МККК.
В конце сентября НКО "Врачи без границ" (MSF) также сообщила, что приостанавливает работу в городе Газа на фоне наступления Израиля.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после начала операции заявил, что город - "в огне".
Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора: там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СМИ: Катар, Египет и Турция призывают ХАМАС принять план Трампа по Газе
04:58
 
