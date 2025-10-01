Международный комитет красного креста приостановил работу в Газе

ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) приостанавливает работу в городе Газа на фоне активизации военных действий Израиля, сообщила организация в коммюнике.

"Активизация военных действий в городе Газа вынудила нас временно приостановить работу нашего офиса и перевести персонал в южную часть сектора Газа для обеспечения безопасности и непрерывности работы. Мы по-прежнему намерены вернуться в город Газа, как только позволят условия", - следует из заявления организации.

Там отметили, что вынуждены принимать это решение на фоне "ужасающих гуманитарных условий, в которых по-прежнему находятся десятки тысяч людей в городе Газа".

"Мы продолжим стремиться оказывать поддержку гражданскому населению города Газа, когда позволят обстоятельства, из наших офисов в Дейр-эль-Балахе и Рафахе , которые продолжают полноценно функционировать. Наши команды по-прежнему намерены вернуться в город Газа, как только позволят условия", - заявили в МККК

Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после начала операции заявил, что город - "в огне".