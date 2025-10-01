Рейтинг@Mail.ru
Кравцов считает, что гаджеты мешают школьникам
13:26 01.10.2025
Кравцов считает, что гаджеты мешают школьникам
Гаджеты мешают в обучении, особенно школьникам, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гаджеты мешают в обучении, особенно школьникам, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Кравцов в среду отметил, что Минпросвещения РФ рекомендует школьникам до 16 лет не использовать активно гаджеты.
"Гаджеты мешают в обучении, особенно школьникам. Вот, школьникам. И я хочу обратиться к родителям: не делать ошибок. Когда, условно говоря, в три-четыре годика на день рождения ребенку дарят мобильный телефон или гаджет, для ребенка это большая радость, но потом могут происходить очень нехорошие вещи, связанные с тем, что ребенок уходит в виртуальный мир, в эти игры, и не формируются его основные психологические функции", - сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей.
В Москве со среды по пятницу в Национальном центре "Россия" проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит 1000 школьных учителей и кураторов групп СПО (среднего профессионального образования) из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится Минпросвещения Российской Федерации.
Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.
В ГД предложили перенести начало уроков в школах на девять утра
