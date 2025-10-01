Кравцов считает, что гаджеты мешают школьникам

"Гаджеты мешают в обучении, особенно школьникам. Вот, школьникам. И я хочу обратиться к родителям: не делать ошибок. Когда, условно говоря, в три-четыре годика на день рождения ребенку дарят мобильный телефон или гаджет, для ребенка это большая радость, но потом могут происходить очень нехорошие вещи, связанные с тем, что ребенок уходит в виртуальный мир, в эти игры, и не формируются его основные психологические функции", - сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей.