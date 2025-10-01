Рейтинг@Mail.ru
Дипломат обвинил французские власти в предвзятом отношении к россиянам - РИА Новости, 01.10.2025
16:27 01.10.2025
Дипломат обвинил французские власти в предвзятом отношении к россиянам
Дипломат обвинил французские власти в предвзятом отношении к россиянам
Французские власти нарушают закон, содержание российского баскетболиста Даниила Касаткина в тюрьме говорит о предвзятом отношении к гражданам России, заявил... РИА Новости, 01.10.2025
Дипломат обвинил французские власти в предвзятом отношении к россиянам

Попов: содержание Касаткина в тюрьме говорит о предвзятом отношении к россиянам

Париж
Париж - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Depositphotos.com / bellena
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Французские власти нарушают закон, содержание российского баскетболиста Даниила Касаткина в тюрьме говорит о предвзятом отношении к гражданам России, заявил глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов.
«
"Мы можем констатировать, очевидно, что идет нарушение закона. Есть какие-то процедурные нюансы, но в данном случае совершенно очевидно, что при том, в чем его подозревают, не выпустить его под судебный контроль - это предвзятое отношение к гражданам России. Никак по-другому, это нельзя называть", - сказал он журналистам.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.
