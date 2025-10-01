Дипломат обвинил французские власти в предвзятом отношении к россиянам

ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Французские власти нарушают закон, содержание российского баскетболиста Даниила Касаткина в тюрьме говорит о предвзятом отношении к гражданам России, заявил глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов.
"Мы можем констатировать, очевидно, что идет нарушение закона. Есть какие-то процедурные нюансы, но в данном случае совершенно очевидно, что при том, в чем его подозревают, не выпустить его под судебный контроль - это предвзятое отношение к гражданам России. Никак по-другому, это нельзя называть", - сказал он журналистам.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.
