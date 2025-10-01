Рейтинг@Mail.ru
15:44 01.10.2025
Во Франции выступили с призывом из-за нового решения ЕС по Украине
Во Франции выступили с призывом из-за нового решения ЕС по Украине

Французский политик Филиппо призвал перестать спонсировать Украину

© AP Photo / Petros KaradjiasТелохранитель возле автомобиля с флагом Франции
Телохранитель возле автомобиля с флагом Франции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Petros Karadjias
Телохранитель возле автомобиля с флагом Франции. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Страны ЕС должны прекратить поддерживать Киев за счет средств европейских налогоплательщиков, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Так политик отреагировал на решение Еврокомиссии выделить Украине два миллиарда евро на закупку беспилотников.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Европе сделали заявление о войне с Россией
14:36
"Ещё один чек от Урсулы на наши деньги! <…> Это 400 миллионов евро, которые заплатят французы, в то время как их просят "затянуть пояса"! Это должно прекратиться! Ни одного евро для Украины, ни одного цента!", — написал он.
Европейская комиссия 1 октября сообщила, что выделила Украине девятый транш макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, два из которых пойдут на производство беспилотников. Эти средства были взяты из доходов от незаконно замороженных российских активов.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Свернут программу": в США сообщили плохие новости Зеленскому
10:54
 
