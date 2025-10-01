Во Франции задержали двух членов экипажа танкера Boracay

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay у берегов города Сен-Назер, они заключены под стражу, сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой на прокурора по делу Стефана Келленберже и осведомленный источник.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что французские военные поднялись на борт задержанного у берегов города Сен-Назер танкера
"Вечером в среду, 1 октября, у берегов Сен-Назера (департамент Атлантическая Луара) были задержаны члены экипажа судна... Как сообщил France Info прокурор города Брест, это двое людей, представившихся капитаном судна и его старшим помощником", - говорится в материале.
Отмечается, что задержанных по поручению Келленберже допрашивают следователи морской жандармерии.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции сообщило, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер.
