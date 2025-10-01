Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали двух членов экипажа танкера Boracay - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/frantsija-2045733622.html
Во Франции задержали двух членов экипажа танкера Boracay
Во Франции задержали двух членов экипажа танкера Boracay - РИА Новости, 01.10.2025
Во Франции задержали двух членов экипажа танкера Boracay
Французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay у берегов города Сен-Назер, они заключены под стражу, сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T22:03:00+03:00
2025-10-01T22:03:00+03:00
в мире
сен-назер
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20251001/tanker-2045623540.html
https://ria.ru/20250919/senatory-2042957407.html
сен-назер
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сен-назер, франция
В мире, Сен-Назер, Франция
Во Франции задержали двух членов экипажа танкера Boracay

Во Франции военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и Франции
Флаги ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС и Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay у берегов города Сен-Назер, они заключены под стражу, сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой на прокурора по делу Стефана Келленберже и осведомленный источник.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что французские военные поднялись на борт задержанного у берегов города Сен-Назер танкера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Песков ответил на вопрос о расследовании в отношении танкера Boracay
Вчера, 14:09
"Вечером в среду, 1 октября, у берегов Сен-Назера (департамент Атлантическая Луара) были задержаны члены экипажа судна... Как сообщил France Info прокурор города Брест, это двое людей, представившихся капитаном судна и его старшим помощником", - говорится в материале.
Отмечается, что задержанных по поручению Келленберже допрашивают следователи морской жандармерии.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции сообщило, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
FT: сенаторы США хотят предложить санкции против российских танкеров
19 сентября, 12:48
 
В миреСен-НазерФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала