Рейтинг@Mail.ru
Франция работает над модернизацией ядерной доктрины, заявил Макрон - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/frantsija-2045676313.html
Франция работает над модернизацией ядерной доктрины, заявил Макрон
Франция работает над модернизацией ядерной доктрины, заявил Макрон - РИА Новости, 01.10.2025
Франция работает над модернизацией ядерной доктрины, заявил Макрон
Франция работает над модернизацией ядерной доктрины, ядерный зонтик страны существует, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью немецкому изданию... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:10:00+03:00
2025-10-01T17:10:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg
https://ria.ru/20250929/oruzhie-2045014926.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_56:0:2315:1694_1920x0_80_0_0_9f95893a1d04519b27720770da7126ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Франция работает над модернизацией ядерной доктрины, заявил Макрон

Макрон: у Франции есть ядерный зонтик и она работает над модернизацией доктрины

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 1 окт – РИА Новости. Франция работает над модернизацией ядерной доктрины, ядерный зонтик страны существует, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
"Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над обновлением нашей доктрины и хочу углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают", - сказал он.
Макрон анонсировал, что в начале 2026 года выступит с программной речью о ядерной доктрине Франции.
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: соседняя с Россией страна захотела обзавестись ядерным оружием
29 сентября, 05:58
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала