Франция работает над модернизацией ядерной доктрины, заявил Макрон

БЕРЛИН, 1 окт – РИА Новости. Франция работает над модернизацией ядерной доктрины, ядерный зонтик страны существует, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

"Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над обновлением нашей доктрины и хочу углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают", - сказал он.