Новые возможности сотрудничества России и Африки представят на форуме

2025-10-01T12:50:00+03:00

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Питч-сессия "Россия — Африка. Бизнес на перекрестке возможностей" пройдет 21 октября в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" — ключевого события для предпринимателей, стремящихся выйти на экспорт и найти надежных партнеров за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Сессия поможет российским компаниям разобраться в тонкостях работы с африканским бизнесом и условиях успешного выхода на перспективный быстрорастущий рынок. Африка сегодня — один из самых динамично развивающихся регионов планеты: ежегодный рост ВВП составляет около 4%, а к 2050 году население континента превысит 2,5 миллиарда человек. Российским компаниям Африка дает уникальный шанс предложить свои решения в сферах инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, медицины, IT и образования, но успешный выход на этот рынок требует глубокого понимания местной специфики и готовности инвестировать в долгосрочные проекты", - говорится в сообщении.Африканская повестка форума в этом году получила новое практико-ориентированное звучание и будет особенно полезна компаниям малого и среднего бизнеса. На примере реальных кейсов участники сессии смогут отработать навыки бизнес-презентации перед африканскими предпринимателями и экспертами, получить рекомендации по адаптации продуктов и продвижению на местных рынках, а также найти потенциальных партнеров в формате биржи деловых контактов. Сессия пройдет в закрытом формате."Африка — это рынок будущего, где спрос на решения в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения и цифровизации будет только расти. Одна из ошибок начинающих экспортеров — кросс-культурное ошибочное заблуждение о том, как правильно представить свой продукт или услугу африканцам. Как и на Ближнем Востоке, здесь необходимо в первую очередь личное знакомство, а не формализованное общение по переписке. Сессия поможет бизнесу получить ценные инсайты о продвижении продуктов на африканском рынке", — отметил руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки РЭЦ Исрафил Али-Заде, со-модератор питч-сессии.Модерировать сессию также будет собственник компании-экспортера, работающей на 83 страны, Алексей Баранов.В сессии примут участие профессионалы, занимающиеся продвижением российского бизнеса на континенте — представители деловых и экспертных сообществ, общественных организаций из России и стран Африки. В их числе — директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов, Главный редактор ИА "Африканская Инициатива" Артем Куреев, председатель правления Стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки Любовь Демидова, основатель Африканского клуба, председатель клуба Russia-Africa Expo Луис Гоуэнд, основатель организации Ladies in the Frontline Зодва Слаузи Могами, президент Российско-Ганского делового совета Лоуренс Авуку Бавотенг, президент Российско-Алжирского Дома Дружбы Милуд Белхамити, представитель деловых кругов Буркина-Фасо Сангаре Бурехима, а также послы африканских стран и торговые представители России в странах Африки.Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира — представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте.В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ проводит масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте национального центра.Генеральные партнеры Форума — ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы — правительство Москвы.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

