https://ria.ru/20251001/finlyandiya-2045588102.html
СМИ узнали подробности скандала с сыном президента Финляндии Стубба
СМИ узнали подробности скандала с сыном президента Финляндии Стубба - РИА Новости, 01.10.2025
СМИ узнали подробности скандала с сыном президента Финляндии Стубба
Финский институт международных отношений потратил более 10 тысяч евро на консультационные услуги, чтобы минимизировать репутационный ущерб из-за скандала с... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:41:00+03:00
2025-10-01T11:41:00+03:00
2025-10-01T11:41:00+03:00
в мире
финляндия
великобритания
александер стубб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
https://ria.ru/20250822/stubb-2037050095.html
финляндия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, великобритания, александер стубб
В мире, Финляндия, Великобритания, Александер Стубб
СМИ узнали подробности скандала с сыном президента Финляндии Стубба
Финский институт потратил €10 тыс на консультации из-за скандала с сыном Стубба
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Финский институт международных отношений потратил более 10 тысяч евро на консультационные услуги, чтобы минимизировать репутационный ущерб из-за скандала с сыном президента Финляндии Александра Стубба, сообщает в среду телерадиовещатель Yle.
Сын Стубба Оливер в июне был выбран на позицию стажера в институт, что привело к скандалу из-за подозрений в его зачислении вне конкурса. Газета Iltalehti сообщала, что учебное заведение изменило требования к соискателям во время набора, что позволило Стуббу-младшему, обучающемуся в Великобритании
, быть выбранным на эту должность.
«
"Институт международных отношений Финляндии летом прибегнул к покупке услуг по управлению кризисными коммуникациями в связи с ситуацией вокруг стажировки сына президента Оливера Стубба. Консультационные услуги обошлись в 10,6 тысяч евро с учетом налогов", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, консалтинговая фирма Aina Advisors предложила институту варианты, как минимизировать репутационный ущерб из-за скандала. Услуги компании включали два совещания, рекомендации по конкретным действиям и подготовку документа с вопросами и ответами.
Iltalehti сообщала в июне, что финский омбудсмен получил жалобы из-за прохождения сына президента на стажировку. Институт предоставит отчет и объяснения о выборе стажера парламентскому омбудсмену к середине октября.