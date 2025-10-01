Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали подробности скандала с сыном президента Финляндии Стубба
11:41 01.10.2025
СМИ узнали подробности скандала с сыном президента Финляндии Стубба
СМИ узнали подробности скандала с сыном президента Финляндии Стубба - РИА Новости, 01.10.2025
СМИ узнали подробности скандала с сыном президента Финляндии Стубба
Финский институт международных отношений потратил более 10 тысяч евро на консультационные услуги, чтобы минимизировать репутационный ущерб из-за скандала с сыном президента Финляндии Александра Стубба
Финляндия, Великобритания, Александер Стубб
В мире, Финляндия, Великобритания, Александер Стубб
СМИ узнали подробности скандала с сыном президента Финляндии Стубба

Финский институт потратил €10 тыс на консультации из-за скандала с сыном Стубба

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Финский институт международных отношений потратил более 10 тысяч евро на консультационные услуги, чтобы минимизировать репутационный ущерб из-за скандала с сыном президента Финляндии Александра Стубба, сообщает в среду телерадиовещатель Yle.
Сын Стубба Оливер в июне был выбран на позицию стажера в институт, что привело к скандалу из-за подозрений в его зачислении вне конкурса. Газета Iltalehti сообщала, что учебное заведение изменило требования к соискателям во время набора, что позволило Стуббу-младшему, обучающемуся в Великобритании, быть выбранным на эту должность.
«
"Институт международных отношений Финляндии летом прибегнул к покупке услуг по управлению кризисными коммуникациями в связи с ситуацией вокруг стажировки сына президента Оливера Стубба. Консультационные услуги обошлись в 10,6 тысяч евро с учетом налогов", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, консалтинговая фирма Aina Advisors предложила институту варианты, как минимизировать репутационный ущерб из-за скандала. Услуги компании включали два совещания, рекомендации по конкретным действиям и подготовку документа с вопросами и ответами.
Iltalehti сообщала в июне, что финский омбудсмен получил жалобы из-за прохождения сына президента на стажировку. Институт предоставит отчет и объяснения о выборе стажера парламентскому омбудсмену к середине октября.
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова спас его в России
22 августа, 18:39
 
Финляндия, Великобритания, Александер Стубб
 
 
