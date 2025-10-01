СМИ узнали подробности скандала с сыном президента Финляндии Стубба

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Финский институт международных отношений потратил более 10 тысяч евро на консультационные услуги, чтобы минимизировать репутационный ущерб из-за скандала с сыном президента Финляндии Александра Стубба, сообщает в среду телерадиовещатель Yle.

Сын Стубба Оливер в июне был выбран на позицию стажера в институт, что привело к скандалу из-за подозрений в его зачислении вне конкурса. Газета Iltalehti сообщала, что учебное заведение изменило требования к соискателям во время набора, что позволило Стуббу-младшему, обучающемуся в Великобритании , быть выбранным на эту должность.

« "Институт международных отношений Финляндии летом прибегнул к покупке услуг по управлению кризисными коммуникациями в связи с ситуацией вокруг стажировки сына президента Оливера Стубба. Консультационные услуги обошлись в 10,6 тысяч евро с учетом налогов", - говорится в сообщении.

Как уточняет Yle, консалтинговая фирма Aina Advisors предложила институту варианты, как минимизировать репутационный ущерб из-за скандала. Услуги компании включали два совещания, рекомендации по конкретным действиям и подготовку документа с вопросами и ответами.