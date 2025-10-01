Рейтинг@Mail.ru
Энергодар остался без водоснабжения из-за аварии - РИА Новости, 01.10.2025
06:45 01.10.2025
Энергодар остался без водоснабжения из-за аварии
Энергодар остался без водоснабжения из-за аварии - РИА Новости, 01.10.2025
Энергодар остался без водоснабжения из-за аварии
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без водоснабжения из-за аварии, ведутся ремонтные работы, сообщил глава администрации Энергодара Максим РИА Новости, 01.10.2025
энергодар, запорожская аэс
Энергодар, Запорожская АЭС
Энергодар остался без водоснабжения из-за аварии

Глава администрации Пухов: Энергодар остался без водоснабжения из-за аварии

Люди на улице города Энергодар
Люди на улице города Энергодар
Люди на улице города Энергодар. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без водоснабжения из-за аварии, ведутся ремонтные работы, сообщил глава администрации Энергодара Максим Пухов.
"В связи с неисправностью электротехнического оборудования временно прекращена подача воды на город. Специалисты приступили к поиску и устранению повреждения. Прошу набраться терпения. Постараемся решить проблему оперативно", - написал Пухов в Telegram-канале.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Более 150 детей вернулись на обучение в школы Энергодара
19 сентября, 13:04
 
ЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
