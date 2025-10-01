https://ria.ru/20251001/energodar-2045548736.html
Энергодар остался без водоснабжения из-за аварии
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без водоснабжения из-за аварии, ведутся ремонтные работы, сообщил глава администрации Энергодара Максим РИА Новости, 01.10.2025
энергодар
запорожская аэс
энергодар
энергодар, запорожская аэс
Энергодар, Запорожская АЭС
Глава администрации Пухов: Энергодар остался без водоснабжения из-за аварии