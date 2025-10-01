Миротворческая операция России позволяет развивать экономику, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Миротворческая операция России в Приднестровье позволяет развивать экономику и культуру республики, заявил в среду на встрече с журналистами из Дании председатель Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Коршунов.
В этом году исполнилось 33 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
"Российская Федерация выступила гарантом миротворческой миссии на берегах Днестра и гарантом подписания договора о мирном урегулировании. Именно этот миротворческий формат позволил нам жить в мире и согласии, развивать нашу экономику, культуру и традиции", - сказал Коршунов, слова которого приводит парламентская пресс-служба.
"Как бы вы относились к человеку, который охраняет вашу жизнь 33 года? Мы уважаем Российскую Федерацию за то, что у нас мир, за то, что 33 года пушки не стреляют, люди не гибнут", - отметил Коршунов.
Он также добавил, что у Приднестровья с Молдавией разные формы государственного управления, системы образования и здравоохранения, взгляды на историю. "Будущее Приднестровья сформировал приднестровский народ еще в 2006 году на референдуме. 97% граждан, принявших участие в референдуме, проголосовали за независимость Приднестровской Молдавской Республики. И все органы государственной власти и управления руководствуются этим решением. И сегодня другого решения у народа нет. Мы видим Приднестровье как независимое, правовое, демократическое государство, находящееся в хороших отношениях с соседями – Молдовой и Украиной", - подытожил Коршунов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.