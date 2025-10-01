Порошок, найденный в лицее в Екатеринбурге, отправили на экспертизу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Порошок, который стал причиной недомогания детей в лицее Екатеринбурга, отправлен на экспертизу, учебный процесс в школе идет штатно, сообщили в пресс-службе администрации города.
«
"Порошок изъят специалистами на экспертизу. Обстановка в школе спокойная, учебный процесс идет в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В администрации города также рассказали, что порошок принес один из учеников 8 класса, в раздевалке он рассыпался, зашедшие после в раздевалку пятиклассники, надышавшись им, почувствовали недомогание.
Ранее во вторник прокуратура сообщила о госпитализации 12 учащихся 5 класса лицея, которые почувствовали недомогание, в том числе в виде затрудненного дыхания во время подготовки к уроку физкультуры в раздевалке и организовала проверку по данному факту.
Следственный комитет также сообщил о проведении проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Позднее пресс-служба Минздрава свердловского региона уточнила, что пострадавших детей было 11, их обследовали врачи-токсикологи, признаков отравления у них выявлено не было, они были отпущены домой.
По сообщениям местных СМИ, один из учеников принес на урок физкультуры порошковый протеин, который рассыпался, в результате чего дети надышались его пылью, что и вызвало проблемы с дыханием.
