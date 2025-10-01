Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выделила пять участков под спортобъекты в рамках МаИП - РИА Новости, 01.10.2025
14:12 01.10.2025
Ефимов: Москва выделила пять участков под спортобъекты в рамках МаИП
Власти Москвы в 2025 году предоставили инвесторам для строительства спортобъектов пять земельных участков общей площадью свыше 18 гектаров, площадь новых зданий РИА Новости, 01.10.2025
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Власти Москвы в 2025 году предоставили инвесторам для строительства спортобъектов пять земельных участков общей площадью свыше 18 гектаров, площадь новых зданий и сопутствующей инфраструктуры превысит 58 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Евфимов.
"Инвесторы и застройщики активно участвуют в развитии спортивной инфраструктуры столицы, которой пользуются все категории жителей – дети и взрослые. Для строительства таких объектов город регулярно подбирает и предоставляет участки в разных районах Москвы. С начала 2025 года для реализации пяти проектов было выделено более 18 гектаров земли на юге, северо-западе, западе и востоке столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Строительство спортивных объектов на этих земельных участках будет вестись в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП), площадь новых зданий и сопутствующей инфраструктуры превысит 58 тысяч квадратных метров, указывается в сообщении.
В частности, уточняется в нем, площадка на 6 гектаров в районе Хорошёво-Мнёвники предназначена для возведения Центра подготовки российских сборных по футболу. В районе Москворечье-Сабурове 1,16 гектара отведено под спорткомплекс для образовательного центра. На востоке Москвы запланирован физкультурный комплекс с двумя бассейнами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об обновлении спортивных площадок и дворов на юго-западе города. Там сделали спортивные сквер и кластер, оборудовали детские площадки и игровые центры, а также привели в порядок прогулочные зоны и зоны для отдыха.
