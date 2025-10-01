Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных вывесок

Ранее, даже если вывеска отображалась в материалах архитектурно-градостроительного решения (АГР), то после возведения все равно было необходимо ее согласование с Москомархитектурой. Теперь этого не требуется, что упросит процедуру для получателей и оптимизирует ее для властей города, добавляется в пресс-релизе.