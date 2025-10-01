https://ria.ru/20251001/efimov-2045578606.html
Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных вывесок
Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных вывесок - РИА Новости, 01.10.2025
Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных вывесок
В Москве упростили требования к размещению информационных конструкций на объектах капитального строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:08:00+03:00
2025-10-01T11:08:00+03:00
2025-10-01T11:08:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
https://ria.ru/20251001/efimov-2045520462.html
https://ria.ru/20250930/efimov-2045332903.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных вывесок
Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных конструкций
В Москве упростили требования к размещению информационных конструкций на объектах капитального строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что теперь архитектору, автору проекта, предоставляют возможность сразу определять внешний вид и местоположение конструкции.
"Так, теперь при разработке свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства автор проекта
может предусмотреть размещение названия объекта на фасаде здания", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Ранее, даже если вывеска отображалась в материалах архитектурно-градостроительного решения (АГР), то после возведения все равно было необходимо ее согласование с Москомархитектурой. Теперь этого не требуется, что упросит процедуру для получателей и оптимизирует ее для властей города, добавляется в пресс-релизе.