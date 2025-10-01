Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных вывесок - РИА Новости, 01.10.2025
11:08 01.10.2025
Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных вывесок
Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных вывесок
В Москве упростили требования к размещению информационных конструкций на объектах капитального строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 01.10.2025
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных вывесок

Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных конструкций

заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
В Москве упростили требования к размещению информационных конструкций на объектах капитального строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что теперь архитектору, автору проекта, предоставляют возможность сразу определять внешний вид и местоположение конструкции.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: на месте бывшей промзоны в Перове возведут жилой квартал
09:12
"Так, теперь при разработке свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства автор проекта
может предусмотреть размещение названия объекта на фасаде здания", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Ранее, даже если вывеска отображалась в материалах архитектурно-градостроительного решения (АГР), то после возведения все равно было необходимо ее согласование с Москомархитектурой. Теперь этого не требуется, что упросит процедуру для получателей и оптимизирует ее для властей города, добавляется в пресс-релизе.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: свыше 6 километров дорог возвели при продлении Мосфильмовской улицы
Вчера, 14:12
 
Москва Градостроительный комплекс Москвы Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
RSS
Архив
