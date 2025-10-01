Рейтинг@Mail.ru
Подполье: в Днепропетровске поразили офис телефонных мошенников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 01.10.2025 (обновлено: 10:01 01.10.2025)
Подполье: в Днепропетровске поразили офис телефонных мошенников
Подполье: в Днепропетровске поразили офис телефонных мошенников

В Днепропетровске попал под удар офис телефонных мошенников

Момент удара по офису украинских телефонных мошенников в Днепропетровске. Кадр видео из соцсетей
Момент удара по офису украинских телефонных мошенников в Днепропетровске. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Офис украинских телефонных мошенников поражен в Днепропетровске, сообщил РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave со ссылкой на своих информаторов в городе.
"Да, попали в такой офис", — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли был поражен колл-центр украинских мошенников.
О взрывах в офисе, из которого осуществляются мошеннические звонки, сообщалось в украинских соцсетях.
По словам представителя подполья, в Днепропетровске много подобных колл-центров.
По данным ФСБ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
