В Калининграде возбудили дело на водителя, который сбил насмерть ребенка

КАЛИНИНГРАД, 1 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калининграде после ДТП, в результате которого погиб 10-летний мальчик, водитель грузовика сбил его на переходе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 30 сентября в Калининграде. По предварительным данным, 49-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAN, при повороте с улицы Коммунальной на улицу Банковскую допустил наезд на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик 2015 года рождения скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
"Следователем ОМВД России по Центральному району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД.
Отмечается, что санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.
