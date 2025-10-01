https://ria.ru/20251001/biznes-2045700312.html
Более 37 млн рублей получили жители Подмосковья на открытие своего бизнеса
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Более 37 миллионов рублей получили жители Подмосковья на открытие своего бизнеса с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Так, жители региона могут воспользоваться мерой государственной поддержки "Содействие началу предпринимательской деятельности" от Кадрового центра Подмосковья.
В основном начинающие предприниматели занимаются торговлей, предлагают услуги для красоты и здоровья (салоны, фитнес, косметология), а также юридические, бухгалтерские и образовательные услуги (репетиторство, курсы, тренинги). В прошлом году эти направления также были в числе самых популярных.
"В этом году услугой воспользовались 216 человек, еще около 20 жителей планируют в ближайшие две недели открыть свое дело. Напомню, что в этом году мы увеличили выплату и теперь безработный житель региона, решивший открыть свое дело, может получить более 180 тысяч рублей", — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
По словам директора Кадрового центра региона Ольги Пугачевой, воспользоваться этой мерой господдержки можно лишь один раз. Кроме того, получая деньги, человек принимает на себя определенные обязательства. Например, в течение трех месяцев подтвердить документами, что средства были потрачены строго в соответствии с бизнес-планом и вести бизнес в течение 12 месяцев после получения выплаты.
Помимо денежной выплаты в меру государственной поддержки входят и другие сервисы: тестирование на предпринимательский потенциал, бесплатное обучение основам предпринимательского дела (если есть такая необходимость), а также помощь в составлении бизнес-плана.