Рейтинг@Mail.ru
Более 37 млн рублей получили жители Подмосковья на открытие своего бизнеса - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
18:19 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/biznes-2045700312.html
Более 37 млн рублей получили жители Подмосковья на открытие своего бизнеса
Более 37 млн рублей получили жители Подмосковья на открытие своего бизнеса - РИА Новости, 01.10.2025
Более 37 млн рублей получили жители Подмосковья на открытие своего бизнеса
Более 37 миллионов рублей получили жители Подмосковья на открытие своего бизнеса с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:19:00+03:00
2025-10-01T18:19:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982262869_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_6808cc4df9edfbea19ab3d62963b26e0.jpg
https://ria.ru/20251001/pensioner-2045597973.html
https://ria.ru/20250925/vtb-2044404234.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982262869_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_29e99f96824917098d7b5efe9baea712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 37 млн рублей получили жители Подмосковья на открытие своего бизнеса

Свыше 37 млн рублей получили жители Подмосковья на открытие дела с начала года

© iStock.com / PROMT8Девушка считает на калькуляторе
Девушка считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает на калькуляторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Более 37 миллионов рублей получили жители Подмосковья на открытие своего бизнеса с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Так, жители региона могут воспользоваться мерой государственной поддержки "Содействие началу предпринимательской деятельности" от Кадрового центра Подмосковья.
Пожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Пожилые жители из Якутии подали более 50 заявок с бизнес-идеями
Вчера, 12:28
В основном начинающие предприниматели занимаются торговлей, предлагают услуги для красоты и здоровья (салоны, фитнес, косметология), а также юридические, бухгалтерские и образовательные услуги (репетиторство, курсы, тренинги). В прошлом году эти направления также были в числе самых популярных.
"В этом году услугой воспользовались 216 человек, еще около 20 жителей планируют в ближайшие две недели открыть свое дело. Напомню, что в этом году мы увеличили выплату и теперь безработный житель региона, решивший открыть свое дело, может получить более 180 тысяч рублей", — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
По словам директора Кадрового центра региона Ольги Пугачевой, воспользоваться этой мерой господдержки можно лишь один раз. Кроме того, получая деньги, человек принимает на себя определенные обязательства. Например, в течение трех месяцев подтвердить документами, что средства были потрачены строго в соответствии с бизнес-планом и вести бизнес в течение 12 месяцев после получения выплаты.
Помимо денежной выплаты в меру государственной поддержки входят и другие сервисы: тестирование на предпринимательский потенциал, бесплатное обучение основам предпринимательского дела (если есть такая необходимость), а также помощь в составлении бизнес-плана.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
ВТБ: бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми в этом году
25 сентября, 19:21
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала