Малый и средний бизнес Томской области получил 106 льготных займов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Фонд микрофинансирования Томской области предоставил малому и среднему бизнесу 106 льготных займов на сумму свыше 126,5 миллиона рублей с начала этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

На финансирование инвестиционных проектов, таких как приобретение оборудования, недвижимости, транспорта и проведение реконструкции зданий, предоставлено 38 займов на сумму 72,7 миллиона рублей. На финансирование текущей деятельности предоставлено 68 займов на сумму 53,8 миллиона рублей.

"Фонд создает условия для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивая доступ к кредитным средствам на льготных условиях. Предприниматели региона могут получить до 4 миллионов рублей, срок погашения варьируется от шести месяцев до трех лет, а процентная ставка — от 7,65 до 12,75%", — отметила исполнительный директор фонда Юлия Малиновская, ее слова приводит пресс-служба.