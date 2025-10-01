https://ria.ru/20251001/biznes-2045588905.html
Малый и средний бизнес Томской области получил 106 льготных займов
Малый и средний бизнес Томской области получил 106 льготных займов
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Фонд микрофинансирования Томской области предоставил малому и среднему бизнесу 106 льготных займов на сумму свыше 126,5 миллиона рублей с начала этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
На финансирование инвестиционных проектов, таких как приобретение оборудования, недвижимости, транспорта и проведение реконструкции зданий, предоставлено 38 займов на сумму 72,7 миллиона рублей. На финансирование текущей деятельности предоставлено 68 займов на сумму 53,8 миллиона рублей.
"Фонд создает условия для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивая доступ к кредитным средствам на льготных условиях. Предприниматели региона могут получить до 4 миллионов рублей, срок погашения варьируется от шести месяцев до трех лет, а процентная ставка — от 7,65 до 12,75%", — отметила исполнительный директор фонда Юлия Малиновская, ее слова приводит пресс-служба.
Поддержка предпринимательства осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".