Малый и средний бизнес Томской области получил 106 льготных займов
11:46 01.10.2025
Малый и средний бизнес Томской области получил 106 льготных займов
Фонд микрофинансирования Томской области предоставил малому и среднему бизнесу 106 льготных займов на сумму свыше 126,5 миллиона рублей с начала этого года
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Малый и средний бизнес Томской области получил 106 льготных займов

Малый и средний бизнес Томской области получил 106 льготных займов с начала года

© iStock.com / CentralITAllianceВладелица малого бизнеса работает с документами
Владелица малого бизнеса работает с документами - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© iStock.com / CentralITAlliance
Владелица малого бизнеса работает с документами. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Фонд микрофинансирования Томской области предоставил малому и среднему бизнесу 106 льготных займов на сумму свыше 126,5 миллиона рублей с начала этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
На финансирование инвестиционных проектов, таких как приобретение оборудования, недвижимости, транспорта и проведение реконструкции зданий, предоставлено 38 займов на сумму 72,7 миллиона рублей. На финансирование текущей деятельности предоставлено 68 займов на сумму 53,8 миллиона рублей.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Переговоры предпринимателей Приморья и Белоруссии пройдут во Владивостоке
11:19
"Фонд создает условия для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивая доступ к кредитным средствам на льготных условиях. Предприниматели региона могут получить до 4 миллионов рублей, срок погашения варьируется от шести месяцев до трех лет, а процентная ставка — от 7,65 до 12,75%", — отметила исполнительный директор фонда Юлия Малиновская, ее слова приводит пресс-служба.
Поддержка предпринимательства осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
